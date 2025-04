Idén változik, mikor mehetsz nyugdíjba, érdemes odafigyelni

Munkavállalók millióit foglalkoztatja a kérdés, hogyan és milyen feltételek mellett vonulhatnak nyugdíjba a folyamatosan emelkedő nyugdíjkorhatár betöltése előtt. Jól meg kell rágni a kérdést, sok múlhat rajta. Utána jártunk létezik-e előnyugdíj 2025-ben, illetve, hogy milyen kedvezményes lehetőségekkel élhetnek azok, akik hamarabb kóstolnának bele a gondtalan nyugdíjas évekbe.

A régi előnyugdíj már nem létező fogalom

A legfontosabb, hogy tisztázzuk a kérdést, mi is valójában az előnyugdíj és létezik-e még egyáltalán. A rossz hír az, hogy ezt már 2011-ben eltörölték, melynek egyszerű okai voltak: fenntartani a dolgozók és az eltartottak egyensúlyát, ugyanis a nyugdíjakat az aktív munkavállalók járulékaiból finanszírozták, akkor is és most is.

A pénzcentrum információ szerint a régi korhatár előtti nyugdíj, avagy előrehozott öregségi nyugdíj feltételei szerint mind a férfiak, mind a nők 60 éves koruktól kezdve nyugdíjba mehettek, ráadásul a sima öregségi nyugdíj és az előnyugdíj összege sem különbözött. A nők között azok voltak még 2012.12.31-ig az előnyugdíj jogosultjai, akik 1953-ban születtek, betöltötték 59. életévüket, továbbá legalább 37 év szolgálati időt tudhattak maguk mögött.

A magyar nyugdíjkorhatár idén nem emelkedett: az 1960. január 1. és december 31. között születetteknek alapesetbe a 65. év betöltésétől jár az öregségi nyugdíj, férfiaknak és nőknek egyaránt.

A hölgyek most is jól jártak

Most hogy az tisztáztuk, hogy bár a régi, hagyományos értelemben vett előnyugdíj már nem létezik, számos lehetősége van a szép korúaknak a korhatár előtti öregségi nyugdíj bizonyos formáinak a megszerzésére, azonban ezek is már csak a hölgyeknek szólnak.

Kicsit igazságtalannak tűnhet a dolog, de hát ez van, mondhatni ezt kell szeretni. A pénzcentrum tájékoztatása szerint:

A korhatár előtti öregségi nyugdíj 2025 évében is elérhető, azonban ezzel a lehetőséggel már csak a nők élhetnek, a Nők40 program keretei között, illetve azok, akik az egészségükre ártalmas munkakörülmények okán kaptak korkedvezményt.

Hagyományos értelemben előnyugdíjnak ugyan nem nevezhető, de mindenképpen jelentős könnyítést jelent a nyugdíjban gondolkodók részére.