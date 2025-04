Két keréken vitte a viszi nyuszi az ajándékot

Nem hétköznapi módon érkezett meg a húsvéti nyuszi a viszi, somogytúri, látrányi és somogybabodi gyerekekhez. Hasonmásaival együtt motorra pattanva kereste fel a tapsifüles a környéken élő gyerekeket húsvétkor.

Kétkeréken hozta a húsvéti nyuszi és hasonmásai az ajándékot.

Ennél vagányabb nyuszik nincsenek

Nagy érdeklődés övezte az első alkalommal meghirdetett akciót, ugyanis a motoros viszi nyuszikat nem csak a gyerekek várták, de a felnőttek közül is sokan a meghirdetett helyszíneken várták őket. – Mind a négy településen élő összes gyereket megajándékoztuk és rajtuk kívül azoknak a felnőtteknek is vittünk ajándékot, akik segítettek a szervezésben, mondta a kezdeményezés öltetgazdája Tóth László.

Felnőttek és gyerekek is örömmel várták a motoros nyuszikat.

– Több mint tíz éve vagyok a falu mikulása és azt gondoltam, hogy kellene valami új dolgot kitalálni és barátommal, Pál Doriánnal ezt kitaláltuk és megvalósítottuk. Persze a sikerhez az is kellett, hogy sok helyi és környékbeli vállalkozó támogatott minket, valamint a települések önkormányzatai is, így tudtunk édességet venni a gyerekeknek, tette hozzá a motoros nyuszik vezetője. Mintegy 170 gyermeknek tudtak így felejthetetlen élményt nyújtani a civil kezdeményezés résztvevői. A motorosok nem csak a környékből, de Kaposvár közeli településekről is érkeztek, így végül 15-en vették fel a nyuszijelmezt és pattantak nyeregbe húsvét kedvéért.

Sok dolguk volt a motoros húsvéti nyusziknak.

Ezzel azonban nem volt vége a húsvéti hétvégének, mert hétfőn újabb akciót hirdettek meg Tóth Lászlóék, meglocsolták a viszi lányokat, asszonyokat.

Mindenki arcára mosolyt csaltak a motoros nyuszik.

No, de ezt sem olyan hétköznapi módon, hanem szintet léptek a locsolkodásban. – A karádi önkéntes tűzoltók felajánlották, hogy segítenek és a fecskendőjükkel is tudtunk locsolni, úgyhogy a faluban senki sem úszta meg szárazon húsvét hétfőn, mondta Tóth László. Akit pedig valamilyen oknál fogva elkerült a tűzoltótömlőből kitörő vízsugár, arról a motorosok gondoskodtak szódásüveggel. A húsvéti hangulathoz mindenki hozzájárult Viszen, a helyi asszonyok egy óriási tojást horgoltak, amely a települést díszíti és mindenki a csodájára jár.

A húsvéti közösségépítő akciók ötletgazdája kérdésünkre elmondta: a nagy sikerre való tekintettel várhatóan hagyomány lesz a húsvéti motorozásból és közös locsolásból.