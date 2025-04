Olaszországban járt továbbképzésen a barcsi pedagógus

Az Erasmus+ program remek lehetőséget kínál nemcsak a diákoknak, de a tanároknak is ahhoz, hogy nemzetközi környezetben bővíthessék tudásukat. Bordán Bence, a barcsi Széchényi Ferenc Gimnázium és Kollégium tanárának Bolognában volt lehetősége erre.

A képzés során az oktató olyan módszereket sajátított el, melyek motiválóan hathatnak a diákokra, amit igyekszik be is vezetni tanóráin.

Az oktató beszámolója szerint az elméleti gyorstalpaló után természeti közegben, iskolakerti környezetben és városközponti környezetben is kipróbálhatták tervezőként és résztvevőként is a tantermen kívüli oktatás lehetőségeit. Az általános készség- és kompetenciafejlesztő, illetve tanulásmódszertani lehetőségeken kívül a szaktárgyhoz köthető oktatási tevékenységekkel is megismerkedhettek.