Nagy volt a baj a látrányi óvodában, alig lehetett látni a füsttől - videó

Szombat reggel füsttel és sérültekkel telt meg a látrányi óvoda épülete. Nem kell megijedni, az eset ugyanis egy újraminősítő vizsga részeként valósult meg. A Látrányi Önkéntes Életmentő és Tűzoltó Egyesület idén is bebizonyította, helye van az életmentők között.

A látrányi óvodában oltattak tűzet az önkéntesek.

Fotó: Fotó: Németh Levente

Jelenleg Magyarországon több mint hatszáz önkéntes tűzoltó egyesület működik, melyek közül az egyik a látrányiak szervezete. Évről évre kell újraminősítő vizsgát tenni az önkénteseknek, hogy zavartalanul működhessenek és folyathassák az életmentést. A látrányiak idén is hibátlanul teljesítettek, folytathatják a munkát.

Újraminősítő vizsgát tettek a látrányi önkéntesek

A jól működő egyesületeknek – mint amilyen a látrányi egyesület is – mindig is fontos szerepe volt a tűzoltási és műszaki mentési, valamint a helyi lakosságtájékoztatási feladatok ellátásában. A napjainkban jelentkező egyre gyakoribb katasztrófahelyzetek felszámolásánál is részt vesznek a védekezési, kárelhárítási feladatokban (árvíz, belvíz, nagy kiterjedésű szabadtéri tüzek, viharkárok).

A tűzoltáshoz szükséges eszközök felülvizsgálata is elengedhetetlen.

Fotó: Németh Levente

Ahhoz azonban, hogy ezeket a feladatokat ellásuk, újraminősítő vizsgán kell részt vennünk, melynek elég komoly előkészítési folyamatai vannak. Az eszközeinket felül kell vizsgáltatni, a személyi feltételeket is meg kell teremteni, jelenti ez azt, hogy megfelelő végzettségű és képesítésű kollégákat kell alkalmaznunk – mondta el Kelemen Ferenc, az egyesület titkára.

Az önkéntes tűzoltók felkészülve várják a vizsgát.

Fotó: Németh Levente

– Mesterséges füsttel töltöttük meg a látrányi óvoda épületét, ahol négy sérültet kellett megtalálnunk az épületben. Az egyik sérültet eszméletlen állapotban találtuk, a másikat égési sérülésekkel, a harmadikat láb-, a negyedik kézsérülések miatt kellett ellátni. Természetesen a megfelelő előírások szerint kellett eljárnunk. Többek között ártalmatlanítani kellett a tűzet, légzésvédelmet biztosítani, mindent, amit egy valós helyzetben is el kell látnunk – részletezte az akciót az egyesület titkára.

Az ifjú önkéntesek is kivették a feladatból a részüket.

Fotó: Németh Levente

A gyakorlat során ifjú önkénteseink részt vettek a feladatok ellátásban. Volt, aki sérültet játszott, mások a mentésnél vették ki részüket a feladatokból. Természetesen ezekben az esetekben is a katasztrófavédelmi előírásoknak megfelelően jártunk el – mesélte Kelemen Ferenc.