Nekik emelik a bérüket, köztük vagy?

– Mostanáig az önkormányztok finanszírozták a bérek emelését, de alapvetően ebben is az látszik, hogy az önkormányzatok rejtett tartalékai is kifogytak. Épp az önkormányzat kötelező feladataira és egyéb szociális feladataira kell odafigyelni, így már saját büdzséből nem tudnak bért adni, sommázott a polgármester. Kiemelte: a dolgozói bérek szinten tartása égető kérdés, hogy a vidéken, kistelepülésen dolgozó köztisztviselők is érezzék, ők is fontosak.