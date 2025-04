TAJ kártya, lakcímkártya és személyi igazolvány is szükséges, ezt minden szülőnek tudni kell

A Lellei Óvoda már korábban értesítette a szülőket, hogy a 2025-2026 nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontja: 2025. április 28-29-30, vagyis még szerdán is megtehetik. Az óvodába 148 gyermek jár, és mintegy 40 beiratkozóra készülnek. Ennyien biztosan érkeznek, plusz még azok, akikről nem tudnak, tették hozzá érdeklődésünkre a népszerű balatoni óvoda dolgozói. Kaposváron kedden a Gyakorló óvodába lehetett beiratkozni, de általánosságban elmondható, hogy a múlt héten lezajlottak az óvodai beiratkozások a vármegyeszékhelyen. Az önkormányzatnál az idei évre vonatkozó összesítő adatokat még nem tudtak közölni a beiratkozók számáról, mert a napokban zajlanak az összeolvasások és egyeztetések, és az is gyakran előfordul, hogy egy-egy szülő elfoglaltsága miatt lekési az adott időpontot, de őket is szívesen várják utólag is.

Óvodai beiratkozáshoz is szükség van hozzá.

A toponári Festetics Karolina Központi Óvodának elég nagy a vonzáskörzete, az orci, zimányi és a patalomi gyerekek is oda járnak, nagyon sokan jöttek beiratkozni a múlt héten. Még kedden is érkeztek szülők, mert nem mindenki tartotta be az eredeti időpontot. Bekesné Porczió Margit óvodavezető elmondta: az örökös zöld óvoda csodálatos környezetet biztosít, művészeti programot és érzelmi biztonságot nyújtanak a legkisebbeknek, és azzal a mottóval várják a beiratkozó gyermekeket, hogy „engedjétek, hogy szeressünk benneteket." 13 óvónő, 6 dada, és 2 pedagógiai asszisztens is dolgozik az intézményben. Az idén eddig 40-en iratkoztak be, de szerdán is várnak még két elkésőt. A 150 férőhelyes óvodába hat csoport működik.

Országosan az óvodai beiratkozás egy hónapon át zajlik

2025-ben április 20-a és május 20-a között kell megszervezniük a beiratkozásokat az óvodáknak azoknak a gyerekeknek, akik augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket és így szeptember 1-től legalább napi négy órában óvodai nevelésben kell részesülniük.

A beiratkozások időpontjairól az intézmények maguk döntenek, így azok településenként, óvodánként is változhatnak. Ezek pontos időpontjairól és módjáról az óvodák, továbbá a települési önkormányzatok adnak tájékoztatást, közölte az eduline.hu.