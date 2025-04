Somogy is gyászolja Ferenc pápát

Ferenc pápa 2013 márciusa óta, több mint tíz éven át vezette a katolikus egyházat, ő volt a római katolikus egyház 266. pápája. Hivatali ideje alatt többször ellátogatott Magyarországra.

A fonyódi kishuszárok és Ferenc pápa

Fotó: MW

Halálhíre húsvét hétfőn érte a világot, amelyet mindenki nagy megrendüléssel fogadott. Két évvel ezelőtti budapesti látogatásán a Fonyódi Kishuszárok is részt vettek, az I. Gyermekhuszár és Tüzérbandérium tagjai vigyázták a Szentatyát a fővárosban. – Köszönjük,hogy földi útján mi is szolgálhattuk! Nyugodjon békében drága Szentatya, így emlékezett meg Ferenc pápáról Domina Barnabás a huszárcsapat kapitánya. A nagy találkozás után úgy számoltak be a pápáról, hogy igazi lelki élmény volt vele egy helyen lenni.