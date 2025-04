Ha összeomlik a világ, a somogyi rádióamatőrök fognak hírt adni róla

A szabad kommunikációt és barátságot kínáló rádióamatőrök továbbra is sokak érdeklődését keltik fel világszerte, dacára az internetnek és a mobil telefonoknak. Nem függnek kiépített távközlési infrastruktúrától és az adásuk eljut a világ minden egyes sarkába – és a világűrbe is. A rádióamatőrök világnapja róluk szól: ilyenkor többen a vevőkészülékek mögé ülnek, és próbálnak összeköttetést keresni a világ másik pontjain élőkkel. Gyánó József, a Kaposvár Városi Rádióclub elnöke így írta le a tevékenységüket.

Rádióamatőrök nagybajomi kitelepülése

Fotó: MW

A taglétszámuk 30 fős, a tagság életkora a második osztályos középiskolástól a 80 évesig terjed, az ácstól az elektrotechnikusig sokféle szakmát képviselnek. Gyánó József szakmája villamosmérnök, és a hobbijának köszönheti a szakmáját. A rádióamatőrök többfajta világversenyen vesznek részt, ebből az egyik arról szól, hogy adott idő alatt ki tud több összeköttetést teremteni. Kaposvárnak több első helyezettje van a versenyeken, ilyen Varga Attila.

A magyar űrhajós jelöltek is tanulták a rádióamatőr szakmát

Világszerte illusztris személyeket találni a rádióamatőrök között, ilyen volt Gagarin, vagy Radzsiv Gandhi és a felesége, sorolta Gyánó József. A nemzetközi űrállomáson bármilyen csapat áll össze, mindig van köztük rádióamatőr, így a magyar űrhajós jelölteket is felkészítették erre, tanulniuk kellett morzézást és a rádióforgalmi ismereteket. A rádióamatőrök vészhelyzeti kommunikációra tartják fenn a lehetőséget, ilyen vészhelyzeti rádiózás természeti katasztrófák, földrengések vagy árvizek idején bír jelentőséggel. Ha valamiért összeomlanak a tömegkommunikáció feltételei, a rádióamatőrök készen állnak. A román forradalom idején a rádióamatőrök irányították a segélyszállítmányokat

Kaposvári rádióamatőrök keresik az összeköttetést

Fotó: MW

A kaposvári rádióamatőrök Ausztráliát vagy az USA-t is elérik úgy, hogy nem használják az internet tenger alatti kábeleit. A rádióamatőrség sokat fejlődött, kezdetben volt a morze, aztán a beszédüzemű átvitel, manapság a digitális technika segítségével mozgóképet, állóképet is lehet közvetíteni. 2019 óta a világ első Geostacionárius műholdja az Egyenlítő felett kering 37 ezer kilométer magasságban, az arab országok technológiai adatátvitelét és tv műsorszórását végzi, de lehetőséget adtak a rádióamatőröknek, hogy betelepítsék a technikájukat. A kaposvári rádióamatőrök is teremtenek összeköttetést ezen keresztül.