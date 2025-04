Kanapéutazáshoz is kiváló eszközt készített a kaposvári történetvadász

Bagó Tündét egy regény írásához is megihlette a Bodeni-tó és a svájci határ közelében fekvő német kisváros. A 2023-ban megjelent könyv egy német házaspárról szól, akiknek a békésnek hitt hátországban is megkeseríti az életét a második világháború. A történések a házasságukat is megrengetik. Ella, a főszereplő nem az a tipikus nő, aki szívesen vállalná az önzetlen ápolónő, vagy az életmentő ellenálló szerepét. Ő a régi életét, restaurátori munkáját szeretné visszakapni, de ehelyett egy idegen férfi segíti át a kilátástalan helyzeten.

– A májusban megjelenő második regényem, A lámpagyújtogató nem folytatás a szó szoros értelemben, de van kapcsolat a két történet között. A könyv ismét háborúval kapcsolatos, de most a történelmi emlékek, a lakóhely védelme játszik főszerepet – árult el részleteket új könyvéről Bagó Tünde. Mint mesélte: ez a történet még az útikönyvéhez gyűjtött élmények során került elé. Egy Konstanz-i legenda adja a regény alapját. A szerző hosszasan kutatott Konstanzban, hiszen ebben a történetben a város több időszaka, történelmi emléke találkozik, ráadásul megjelennek olyan karakterek, mint egy régész, egy restaurátor, egy építész, s persze egy lámpagyújtogatóból lett idegenvezető is.

A szerző új regénye várhatóan május közepén jelenik meg, de már közel fél éve dolgozik egy harmadik történeten, amelyben ismét szerepet kap Konstanz városa és felbukkan újra Anna, a fiatal restaurátor is. Bagó Tünde útikönyvét és első regényét is bemutatta egykori lakóhelyén, Kaposváron. - Közel áll a szívemhez a város, nagyon sok jó embert ismertem meg itt, többükkel tartjuk is a kapcsolatot a mai napig. Szerettünk itt élni a férjemmel, aki még most is tagja a Compur Fotóklubnak, időnként megjelennek képei kaposvári kiállításokon is. Szeretném, ha A lámpagyújtogató című regényemet a kaposvári olvasók is megismerhetnék – árulta el a szerző.