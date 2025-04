Mézben fürdeti a stresszt – nem hinnéd, mivel vezeti le a feszültséget ez a rendőr

A Gárdonyi Rendőrkapitányság helyszínelője Tamás Gábor nemcsak a bűnősökre vadászik. Szabadidejében is veszélyes szakmával kacérkodik, több szúrás is érte már vállalkozása során. Karate, röplabda, atlétika és foci, csak néhány sportág, amit a Kaposvárról Budapestre került fiatalember űzött, mostani hobbija mellett.

Méhészkedéssel foglalkozik szabadidejében a somogyi rendőr.

Sportos rendőr szállítja a mézet

–Amikor nyolcadikos kaposvári diákként pályaválasztási lehetőségekről tájékozódtam, és megtudtam, hogy a rendőrségen hangsúlyos a sportélet, és hogy az állománynak versenyeket is rendez a Belügyminisztérium, úgy döntöttem, az Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskola rendészeti fakultációjára adom be a jelentkezésem. Végül nem ott végeztem, hanem a budapesti Egressy Gábor Két Tannyelvű Szakközépiskolában, és ennek a foci volt az oka – számolt be róla Tamás Gábor a police.hu-n.

Egy sérülés miatt nem válhatott Gáborból profi futballista, de a lehetőség adta magát, hogy Adyligeten tanulja ki a szakmát. Balatoni gyerekként kedvére való volt, hogy a a Siófoki Rendőrkapitányságon lehetett próbaidős, s miután 2011. augusztus 1-én járőrként felszerelt a Gárdonyi Rendőrkapitányságra, 2013 végén vízi körzeti megbízott lett a vízi közlekedési alosztályon.

– A 2015-ös átszervezést követően elvégeztem a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ helyszínelő tanfolyamát, és azóta is baleseti helyszínelőként szolgálok a közlekedésrendészeten – mesélte a főtörzsőrmester, aki ebben az időszakban csöppent bele a méhészkedésbe.

A rendőr szabadidejében sportol és nem mellesleg méhészkedik.

A szomszéd méhe mindig zöldebb

Tamás Gábor akkori szomszédja, Horváth Tamás méhészkedéssel kezdett el foglalkozni abban az időben, Gábort pedig nagyon érdekelte a dolog. Többször járt át segíteni, nézte, hogy is zajlik a munka.

Úgy gondolta, van elég szabadideje ahhoz, hogy akár komolyabban is foglalkozzon a témával, így a rendőrkapitányság hozzájárulásával vállalkozást indított, amiben felesége sokat segített. Három méhcsaláddal kezdte, az elmúlt télen pedig már 64 családot teleltetett.

– Az EU-ban a méz felvásárlási ára nincs arányban a ráfordítással, de a veszteséget egyelőre tudjuk ellensúlyozni kreativitással. Széles a termékpalettánk, és rajbefogást is vállalunk – avatta be a police.hu szerkesztőségét a kulisszatitkokba a méhész.