Andi és Ábel titkos élete – benéztünk a szerelmi fészekbe

A madarles.hu élő webkamera közvetítésének köszönhetően bárki bepillantást nyerhet a ságvári gólyák életébe. Láthatjuk, hogy minden évben Ábel, a hím érkezik meg elsőként, aki máris nekikezd a fészek felújításának. Később megérkezik Andi is, és boldog kelepeléssel üdvözlik egymást.

Ságvári gólyák élete élőben: eddig öt tojást rakott Andi

Forrás: Madárles.hu/élő webkamera

Minden fontos dolgot dokumentálnak a ságvári gólyák életéből

A követők állandóan jelzik a honlapon, mikor, hány tojást rak a tojó, így az események pontosan dokumentáltak is. Jelenleg öt tojáson kotlik egymást váltva a gólyapár. Az élő kamerán át szembesülhetünk a természet nyers valóságával is. Például azzal, hogyan küzdenek a viharokkal. Tavaly előfordult, hogy idegen hímek próbálják támadni a ságvári családot. És olyan is előfordult, hogy a kikelt fiókák közül a leggyengébbet a madarászok mentették ki, és nevelték fel.

A fiókák nevelését is végignézhetjük

A fészek, amely a ságvári önkormányzat udvarán magasodó kémény tetején található, hosszú évek óta szolgál otthonként a gólyapárnak. A kamerát, amely a Madárles.hu oldalán érhető el, Tóth Tamás önkéntes segítségével tartják karban, a közvetítést pedig nap mint nap több százan figyelik. A madarak viselkedése – a fészeképítéstől, a kotláson át, a fiókák neveléséig – nemcsak látványos, de hiteles képet is ad arról, hogyan zajlik egy fehér gólyapár élete Magyarországon.