Somogyban barangolnak a nyertes pályázók

Ahogy azt a vármegyei önkormányzat korábban jelezte, az előző évekhez hasonlóan most sem iskolák, hanem települési- és települési nemzetiségi önkormányzatok pályázhattak a vissza nem térítendő támogatásra.

A program 2011-es kezdete óta már 15921 gyermek kirándulását támogatta a vármegyei önkormányzat. Ez idő alatt népszerű úti cél volt a Balaton, a Szennai Skanzen, Kaszó, Mesztegnyő és Somogyszob, a patcai Katica Tanya, a Peteshalmi Vidrapark, de a Sziágyi Erdei Iskola és a Zselici Csillagpark is bekerült a kirándulások sorába. A program célja idén sem nem változott, ezúttal is feltétel volt, hogy a pályázó egynapos kirándulását Somogy vármegyébe szervezze a gyermek lakóhelyétől távolabb eső településre a nyári hónapokban, vagy kora ősszel. A támogatások odaítéléséről május 5-ig születik döntés.