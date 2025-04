Tűzszerészek: a mesztegnyői halálmezőt 10 évig tartott biztonságossá tenni

Somogyban 12 alkalommal vonultak már ebben az évben

Tavaly összesen mintegy 1 700 rendőrségi bejelentés érkezett feltételezett robbanóeszközökről, Magyarország teljes területét érintően. Hazánk robbanótestekkel leginkább szennyezett területének Fejér vármegye számít, ezt követte tavaly Veszprém vármegye, de Pest vármegyéből, Budapestről és Komárom-Esztergom vármegyéből is számos alkalommal riasztották az ezred tűzszerészeit. Somogy vármegye 2024-ben a maga 57 rendőrségi bejelentésével a középmezőnyhöz tartozik. Az idén április 10-ig 12 alkalommal vonultak a tűzszerészek mentesíteni Somogyba.

Somogyi extra

Gajdos Milán főhadnagy, kommunikációs tiszt elmondta, Somogy különlegesnek számít abból a szempontból, hogy itt helyezkedett el a rendkívül veszélyes, robbanótestekkel fertőzött, úgynevezett „mesztegnyői halálmező”, amelynek mentesítését 10 év kitartó munkájával 1955-ben, idén éppen 70 éve fejezték be a tűzszerész és aknakutató erők. De a Balaton is kiemelt szerepet kapott a háború során mint természetes védvonal, így a déli oldalon is nagy horderejű mentesítéseket kellett elvégezni a háborút.