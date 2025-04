Somogysárd legnagyobb értékei közé tartoznak az alkotásai 

A megnyitó időpontja nem volt véletlen, az ugyanis a vármegyei értéktár bizottság településen tartott konferenciájával esett egybe.

– Ági néni képei Somogysárd legnagyobb kincsei közé tartoznak, ilyen jellegű alkotásokkal személy szerint én még nem találkoztam. Nem ok nélkül szóltak elismerően róla a tanácskozáson részvevő szakemberek sem – nyilatkozta László Klaudia művelődésszervező.

Nitt Jánosné alkotásai bekerültek Somogysárd értéktárába

Fotó: Varga László

Somogysárd értékei az alkotások

Nitt Jánosné művei színező technikával készültek, amely önmagában nem tűnik különlegesnek, hiszen színezni mindannyian szoktunk gyerekkorunkban, azonban olyan magas szinten bánni a színekkel, ahogy azt ő teszi, nagyon kevesen tudnak – emelték ki többen is, Nagyné Kaizer Lívia rajztanár pedig már az első kiállításon is segített válogatni Ági néni legjobb munkáiból. A változatos színkombinációkkal készült, széles témakört felölelő képek az alkotó személyiségéről vallanak, ahogy ő maga fogalmazott: ez a hobbija, ezáltal tudja az érzelmeit és a lelkiállapotát leginkább kifejezni. Bár László Klaudia szerint Nitt Jánosné tehetsége meglehetősen későn bontakozott ki és a műveit is csak tavaly csodálhatták meg első ízben a helybeliek, de immár kitörölhetetlenül bekerültek Somogysárd értéktárába…