Mi a közös a nyúlfuttatásban és a Somssich családban? Mindegyik sárdi érték

A tárgyalt témák alapján a tanácskozás egyértelmű célja az volt, hogy kedvet csináljon, ötleteket adjon azokon a településeken is értéktár bizottság létrehozására,amelyeken jelenleg még nem folyik ilyen jellegű munka. A konferencián Kardos Katalin szakmai vezető és Mihalcsik Márta, a Nemzeti Művelődési Intézet főmunkatársa tartott előadást, valamint Pálmai Józsefné alelnök adott tájékoztatást a Somogysárdi Értéktár Bizottság tevékenységéről.

Kardos Katalin szakmai vezető és Mihalcsik Márta, a Nemzeti Művelődési Intézet főmunkatársa tartott előadást Somogysárdon

Fotó: Varga László

Kardos Katalin részletesen beszélt a bizottságok létrehozásának és működésének törvényi hátteréről, valamint a pályázattal kapcsolatos tudnivalókról is. Elmondta, hogy a nemzeti értékeink összegyűjtéséről és többek között a vármegyei és a települési értéktár bizottságok létrehozásának lehetőségéről az országgyűlés a 2012. évi XXX. törvénye rendelkezett, amelynek nyomán 2014. február elsejével Somogyban is megalakult a vármegyei testület, valamint az elmúlt több mint egy évtized alatt 246 településünkön közel ötven helyi értéktár bizottság kezdte meg a munkáját. Mihalcsik Márta elsősorban Veszprém vármegyei példákkal mutatta be, hogy mennyi mindent lehet egy adott település értéktárában felvenni.

Konferenciát tartottak Somogysárdon

Fotó: Varga László

Rengeteg értéket tártak fel Somogysárdon

Pálmai Józsefné tájékoztatójából kiderült, hogy miért is lett Somogysárd a konferencia helyszíne: már az említett törvény megjelenésének évében elkezdődött az a munka, amely 2021-ben a helyi bizottság megalakulásával öltött hivatalos jelleget. Felsorolni is nehéz lenne, hogy ez idő alatt mennyi értéket tárt fel és rögzített könyv formájában is a Varga Máté elnök vezette és László Klaudiával kiegészült a háromfős testület. Felkutatták többek között a Somssich család történetét is, megkeresték a külföldön élő Somssich Pétert, aki hazatérve maga is meglepődött, hogy a bizottság olyan dolgokat is feltárt a családjáról, amiket még ő sem tudott. Kevésbé ismert az is, hogy az országban egyedülállóan immár 32 éve nyúlfuttató versenyt rendeznek a faluban…