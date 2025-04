Vírus 2 órája

Száj- és körömfájás: újabb szigorítást vezettek be Magyarországon

Vasárnaptól szigorítást vezetett be Nébih. Minden kereskedelmi célú állattartó telepen kibővített adattartalmú látogatási naplót kell vezetni, melyben rögzíteni kell a telep területére be- és kilépő személyeket, továbbá a gépjárműforgalmat is a Száj- és körömfájás vírus okozta járvány miatt.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal friss közleményt adott ki húsvét vasárnap. A Nébih felhívja a figyelmet, hogy 2025. április 20-tól Magyarország egész területén valamennyi kereskedelmi célú állattartó telepen kibővített adattartalmú látogatási naplót kell vezetni. A dokumentumban a telep területére be- és kilépő személyeket, továbbá a gépjárműforgalmat teljes körűen kell rögzíteni. A cél az állattenyésztést fenyegető állatjárványok -ilyen például a Száj- és körömfájás- továbbterjedésének megállítása. Száj- és körömfájás betégség pusztit az északi országrészben. Fotó: Mártonfai Dénes A kibővített adattartalmú látogatási napló vezetését a Magyarország állattenyésztését fenyegető és sújtó madárinfluenza, afrikai sertéspestis, kiskérődzők pestise és kiemelten a ragadós száj- és körömfájás állatbetegségekkel összefüggésben a betegségek továbbterjedésének megakadályozása és a kártételének csökkentése érdekében rendelték el.

Minden olyan személyt, aki belép a telepre, de nem szerepel a - már megszokott - jelenléti íven, valamint minden olyan gépjárművet, amely nem tartozik a mindennapi telepi munkavégzéshez szükséges járművek közé, a látogatási naplóban naprakészen rögzíteni kell. A napló hiánytalan vezetéséért a telepvezető, az állattartó tulajdonos felel. Amennyiben az állattartó nem tartja be a határozatban foglaltakat, az illetékes hatóság bírságot szabhat ki.

