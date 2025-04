Állati jó kastélynap, őshonos állatok, hangulatos piac– így vár a Szántódpusztai Majorság

– A Szántódpusztai Majorságba fokozatosan telepítjük vissza az őshonos magyar állatfajokat. Elsőként különböző szárnyasok érkeznek, de van csacsink, mangalicánk és bárányunk is a területen, bár ezek a járványvédelmi előírások miatt egyelőre zártan tartottak. De a látogatók találkozhatnak pávákkal, lovakkal, és hamarosan megnyílik egy állandó állatsimogató is – mesélte Kresz Tamás létesítményvezető.

A Szántódpusztai Majorság újabb kiállítással bővül

Fotó: Krausz Andrea

Terápiás kutya és egzotikus rovarok a Szántódpusztai Majorságban

Mint mondta, a tavaszi szezon kiemelt eseménye az április 19-i „Állati jó kastélynap” lesz, melyet húsvét alkalmából szerveznek. A program célja, hogy múzeumpedagógiai és érzékenyítő foglalkozások keretében a gyermekek megismerkedjenek az állatok világával és elsajátítsák a felelős állattartás alapjait. Az interaktív foglalkozások célja, hogy az állatvédelem társadalmi és környezeti jelentőségét is megismertessék a fiatalabb korosztály tagjaival.

– A családi rendezvény középpontjában az állatok állnak: lesz pónilovaglás, állatsimogató, kézműves foglalkozás, és különleges vendégként érkezik Polly, a terápiás kutya. Emellett hüllők, egzotikus rovarok és kisállatok is bemutatkoznak, amelyekkel szakavatott gondozók segítségével lehet ismerkedni.

A régi ólakat felújítjuk, és betelepítjük libákkal, kacsákkal, tyúkokkal. Ismeretterjesztő táblák is készültek, hogy a gyerekek ne csak lássák az állatokat, hanem tanuljanak is róluk. Ez most már mindennapos látványosság lesz, és fokozatosan bővítjük tovább az élőparkot – mondta Kresz Tamás.

Fotó: Krausz Andrea

Piac és 18. századi enteriőr

A sokoldalú majorság másik fontos eleme a hétvégi termelői piac, amely szombaton és vasárnap működik, elsősorban helyi és környékbeli árusokkal. – Sokan járnak vissza a megszokott árusokhoz, kialakult egy törzsközönség is – tette hozzá a létesítményvezető.

A majorság 2023 óta fokozatosan bővíti kiállító tereit is. A helytörténeti tárlat mellett már tíz állandó kiállítás látogatható, köztük

borászati,

néprajzi,

retró és

kerámiai tematikájú egységek.

Most készül Pálóczi Horváth Ádám egykori lakosztályának hiteles rekonstrukciója is.

A költő, népdalgyűjtő és felvilágosult értelmiségi a 18. század végén bérelte a szántódi birtokot, és az urasági lakóházban – a cselédek által csak „kastélyként” emlegetett épületben – élt és alkotott. – Egy háromtermes enteriőrt alakítunk ki, lesz hálószoba, nappali és dolgozószoba, amit eredeti bútorok és levéltári anyagok alapján rendezünk be – fejtette ki Kresz Tamás.