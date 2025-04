Videón a játszótéri eset – a gyerekek sikoltoztak, a szülők nem hittek a szemüknek

A nool.hu beszámolója szerint nem mindennapi jelenet játszódott le a salgótarjáni Zöldfa úti játszótéren: egy gímszarvas vágtázott keresztül a gyerekek között, miközben az ott tartózkodók örömujjongással, némi sikoltozással fogadták a meglepő látogatót.

A Zöldfa úti játszótéren egy szarvas tűnt fel szombaton délután

Fotó: Vendel Lajos / Forrás: Nool.hu

A szarvasok már hozzászoktak az emberek jelenlétéhez

A felvétel, amely villámgyorsan terjedt a közösségi médiában, szombat délután készült a Zöldfa és a Hősök útja közötti zöld területen. A játszótér akkor éppen tele volt gyerekekkel és felnőttekkel – utóbbiak meglepetten, a gyerekek viszont boldogan figyelték az állatot. A szarvas rövid tétovázás után gyorsan tovább is állt, és eltűnt az erdőben.

A felvételt készítő Hranek Krisztián elmondta: egyre gyakoribb, hogy vadak tűnnek fel fényes nappal a városban, a házak közötti zöld területeken gyakran legelnek, sőt néha akár 16 példány is megfigyelhető egyszerre. Mint mondta, a szarvasok már annyira hozzászoktak az emberek jelenlétéhez, hogy meglepően közel merészkednek. A környéken élők már megszokták a látványt, de a mostani eset azért így is meglepte őket – hiszen mégiscsak egy játszótér közepén vágtázott át egy termetes szarvas. A gyerekek viszont inkább örültek, mint megijedtek, és örök emlék marad számukra ez a különleges pillanat.

Somogy vármegyében is előfordultak hasonló jelenetek

Hasonló vadfelbukkanások történtek nemrég Somogy megyében is: például Balatonbogláron egy szarvascsorda kóborolt az utcákon, míg Balatonfenyvesen és Balatonmáriafürdőn vaddisznók és szarvasok szöknek be a kertekbe, gyakran a veteményesig is eljutva. Balatonőszödön már karosszékből hallgatják a szarvasok bőgését az ott élők, annyira közel merészkednek a vadak a házakhoz. Több balatoni településen vadkárról, megrongált kertekről és balesetveszélyről számoltak be – a szarvasok és vaddisznók nemcsak lelegelik a zöldségeket, de időnként még a síneken is átkelnek, vonatbaleseteket okozva. Bár támadás ritkán történik, a vadakkal való találkozás sosem veszélytelen – a szakemberek szerint ilyenkor a legjobb csendben, nyugodtan távozni.