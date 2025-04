Ezért drága kincs a hűség..., segítséget kapnak a házaspárok

Mivel a Magyarországi Evangélikus Egyházban 2025 a házasság és az elköteleződés éve, az elnök-püspököt arról kérdeztük: milyen tematikus programok segítik-támogatják a híveket s a nem híveket a tematikus évben, hiszen tudvalevő: számos bizonytalansági tényező mellett az egyhelyben-topogástól, a határozatlanságtól, a döntésképtelenségtől nemcsak a fiatalok, hanem a családjuk is szenved, s a hűség drága kincs…

– Azzal, hogy az elköteleződés fogalmát tematikusan is kiemeljük évről évre, rávilágítunk arra a tényre, hogy a társadalomban és az egyházunkban is problémák tapasztalhatók az emberek lelkében ezzel kapcsolatban – mondta Szemerei János elnök-püspök. – Egyházunk továbbra is azt vallja, hogy a házasság egy férfi és egy nő között létezik, nincs más opció. Ugyanakkor fontos beszélnünk arról is, mennyire tudják egymáshoz hűségesen, egymás iránt elkötelezetten folytatni a párok a közös útjukat? Meg tudják-e újítani azt a kapcsolatot, amely egyébként egy nagyon fontos alapja nemcsak a családnak, hanem a tágabb közösségeknek és a társadalomnak is?

Szemerei János és az evangélikus gyülekezet célja, hogy a párok kézzel fogható segítséget kapjanak

Fotó: MW

Szemerei János: célunk, hogy a párok kézzelfogható segítséget kapjanak

Mint megtudtuk: „A házasság és az elköteleződés évében” a Gyülekezeti és Missziói Osztály szervezésében országos, regionális és gyülekezeti programokkal, helyi rendezvények megvalósításának támogatásával, valamint tematikus kiadványokkal is készülnek.

– A tematikus évben az az elsődleges célunk, hogy az evangélikus gyülekezetekhez kapcsolódó párok kézzelfogható segítséget kapjanak az egymás iránti elköteleződésük megőrzéséhez, illetve megerősítéséhez – mondta a programokról az elnök-püspök, aki tizenhét esztendőn át szolgált lelkészként, majd esperesként Kaposváron, illetve Somogyban.