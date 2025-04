Elfogadhatatlan a tragédia – ezért végződik a szülések csaknem fele műtőasztalon

Sok császármetszést végeznek világszerte

Fotóillusztráció: Havran Zoltán

Nehezebb a császáros szülés után

A császármetszésen átesett nők esetén sajnos sok esetben fordul elő a magány érzése, mivel az újdonsült édesanyák ágyhoz kötöttsége miatt keveset lehetnek babáikkal. Depresszió és szorongás is kialakulhat. Az anyukáknak még a testi változásokkal is számolniuk kell. Azok az édesanyák, akik természetes módon szülnek, általában gyorsabban fel is épülnek, mint a császármetszés elszenvedői. A fizikai változások az érzelmekre is kihatnak természetesen, hiszen elhihetik, hogy csorbul ezáltal a nőiességük, testi torzulással is kell számolniuk, illetve jövőbeni szexuális életüket is veszélyben érezhetik.

De mennyire indokolt?

Az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének (WHO) szerint a világon jóval több császármetszést végeznek, mint amennyi valójában indokolt lenne. A WHO ajánlás 15 százalék. Nyilas Pál elmondása szerint ennek oka, hogy mára a jogi környezet is megváltozott. A szülők és a közvélemény csak a 100 százalékos eredményt fogadják el szülés-születés esetén, a tragédia társadalmilag is elfogadhatatlan szinten jelenik meg.

Érdemes felkészülni egy ilyen beavatkozásra, amint orvosunk közli velünk, hogy szükséges, a Császárvonal applikációjában részletes, de könnyen érthető leírást olvashat minden újdonsült anya jelölt a műtétről, az előkészületekről és a beavatkozás utáni időszakról is, mind a kórházi, mind az otthon töltött napokról.