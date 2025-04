A vámháború miatt bagóért árulják a luxuscikkeket a TikTokon

Kínai influenszerek videóikban elképesztően alacsony áron kínálják a luxuscikkeket a vámháború miatt, és a TikTok algoritmusa bepörgette ezeket a tartalmakat, főként az amerikai felhasználók körében. A vevők közül sokan úgy okoskodnak, hogy olcsóbban jönnek ki, ha direktben tőlük vásárolnának. A Trump által kirótt órási vámtétel hatással van a kereskedelemre, és a tiktokerek elsősorban amerikai fogyasztókat célozzák a jó minőségű, de márkátlan árukkal.

Olcsóbb a tiktokon hozzájutni a luxuscikkehez. Fotó: NurPhoto

A módszer az, hogy a Kínában gyártott, a nyugati luxusmárkáknak szállított, igazi termékek még nincsenek ellátva a márkajelzésekkel, így a kínai gyártók valójában rendkívül olcsón tudják adni. Vagyis ugyanazt a minőséget kínálják töredékáron. Az egyik, több milliós nézettséget előrő videóban egy állítólagos luxustáska beszállító beszél arról, hogy egy 34 ezer dollárért (több mint 12 millió forintért) eladott termékük előállítási költsége 1400 dollár (félmillió forint). Azt is megemlíti, hogy a táskagyártók csak minimálisan részesülnek a haszonból, mert a luxusmárkák a logóért elviszik a profit nagy részét. A videó állításait egyesek kétségbevonják, de tény az, hogy a vásárlási hullámban már olyan hétköznapi márkák is érintettek, amelyeket tényleg gyártanak Kínában. A kínai tiktokerek arra hívták fel a figyelmet, hogy a drága, márkás árucikkek igazából Kínában készülnek, és nagyon olcsón megkaphatók. Ez egyfajta üzenet is az USA kormányának.

A Tiktok is beszállt a vámháborúba Az Egyesült Államok és Kína között jelenleg súlyos kereskedelmi háború zajlik. Ennek keretében az USA 145 százalékos vámokat vetett ki a kínai árukra, Kína pedig 125 százalékos vámokkal válaszolt. A közelmúltban annyi előrelépés történt, hogy a kínai kereskedelmi minisztérium sürgette az USA-t, általánosságban szüntesse meg a megtorló vámokat, miután az Fehér Ház bejelentette, hogy bizonyos fogyasztói elektronikai cikkeket, például okostelefonokat és laptopokat mentesít a vámok alól.

Somogyban is jelen vannak a kínai üzletek

A vámháború közvetve a somogyui kereskedelemre is hatással van, elemezte a helyzetet kérésünkre Hatta József, a Kapos-COOP Egyesület elnöke, aki azonban optimista a várható fejleményeket illetően. A vámháború még az idén lecsenghet, méghozzá olyan kimenetellel, hogy visszaáll a normalitás a kereskedelemben, jósolta. Azzal számol, hogy Trump politikájában nagy jelentősége van a személyes találkozóknak, így meghatározó lesz az a beszélgetés, amit a kínai elnökkel folytat majd. Hozzátette, hogy Somogyban nagyon sok kínai bolt nyílt már, főként ruházati termékeket, cipőket és háztartási cikkeket kínálnak a kisebb pénztárcájú vevőknek. Ezek a források már bejáratottak, és nem is fognak változni a vámháború ellenére Hatta József szerint.