Ilyen még nem volt Siófokon! Megáldották a balatoni város első tojáskútját

A tojáskút (Osterbrunnen) avatásán Holdosiné Cser Beatrix, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszöntötte a résztvevőket, majd a kompozíciót Tomanek Péter, siófoki plébános áldotta a kaposvári Neuer Rosenchor német nemzetiségi kórus lépett fel, és a látogatók saját, díszített tojásaikkal is hozzájárulhattak a kompozíció gazdagításához.

Tojáskút Siófokon – német hagyomány szerint díszítette a Német Nemzetiségi Önkormányzat

Fotó: Krausz Andrea

Tojáskút – az élet szimbóluma

Holdosiné Cser Beatrix elmondása szerint a tojáskút felállítása német mintára történt, ahol húsvét előtt a kutak, szökőkutak, vagy ivókutak fölé korona formájú vázat emelnek. Örökzöldekkel és tojásokkal díszítik, ezzel jelképezve a tavaszt. A tojás és a víz a megújulás, a tisztaság, az új élet szimbólumai. A három méter magas vázszerkezet tetején a magyarországi németek címere kapott helyet.

Fotó: Krausz Andrea

Sok német származású ember él Siófokon és környékén

– Ez az első rendezvényünk, és bízunk benne, hogy sok hasonló követi majd – mondta a Sonline.hu-nak az elnök.

Hozzátette, hogy a legutóbbi népszámlálás szerint körülbelül háromszázan vallották magukat német nemzetiségűnek Siófokon. De rajtuk kívül is sok német származású lakos él a városban, illetve a környéken.

Miklósiban és Igalban is működik német nemzetiségi önkormányzat, így a figyelmük kiterjed a déli part környékére is. Az önkormányzat célja, hogy a helyi német nemzetiségű lakosok mellett megszólítsák mindazokat, aki érdeklődnek a német nyelv, kultúra és hagyományok iránt. A jövőben kulturális összejöveteleket, előadásokat, svábbált, szekszárdi kirándulást is terveznek, valamint közös beszélgetések – úgynevezett Café Klatsch alkalmak – is szerepelnek a tervek között.

A siófoki tojáskút a húsvéti időszak végéig látogatható, és a szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.