Öt híres autógyártó, amely traktorokat is készített

Egy korai 911-es, és mögötte az aranyos Porsche-Diesel Junior

Azonban egyre nehezebbé vált a piaci részesedés megtartása, mert erősödött a verseny, és komolyabb beruházásokra lett volna szükség. A Mannesmann-nál a 60-as évek elején rájöttek, hogy az amerikai (Ford, New Holland) és az európai specialistákkal (Lamborghini, Fiat, és Renault) nem tud már sokáig tudnak versenyezni az olcsó traktorok piacán. 1962-ben döntötte el az igazgatótanács, hogy abbahagyják a Porsche-Diesel traktorok gyártását. Megállapodás született a Renault-val: létrehozták a Porsche-Diesel-Renault Vetriebs GmbH vállalatot – amely a Renault tulajdona volt – az 1963-ig gyártott utolsó készletek értékesítésére és a korábbi traktorok karbantartására. 1949 és 1963 között összesen 130 ezer Porsche-Diesel traktort gyártottak.

4. Lamborghini

Ferruccio Lamborghini egy V12-es Jaramának dőlve (1970)

A Lamborghini is már azelőtt gyártott traktorokat, hogy első sportkocsija, a 350 GT elkészült volna. A legendás olasz márka valószínűleg nem létezne alapítójának a mezőgazdasági iparhoz fűződő szoros kötődése nélkül. A földművelő családból származó Ferruccio Lamborghini már gyermekkora óta jobban szerette a gépeket, mint a mezőgazdaságot, kezdetben apja régi traktorjait bütykölte, aztán Bolognában műszaki főiskolára járt. Amikor 1939-ben kitört a II. Világháború, besorozták az olasz légierő közlekedési osztályára, ahol tovább fejlesztette a járművekkel kapcsolatos tudását. Amikor pedig hadifogságba esett, a britek a hadseregük autós részlegére küldték dolgozni, így első kézből szerzett ismereteket és tapasztalatokat a szervizelésről, a járművek felépítéséről is. Nem sokkal azután, hogy hazatért Olaszországba a háborúból, megalapította a Lamborghini Trattori traktorgyártót (1948).

A Lamborghini Carioca még nagyrészt katonai járművekből származó alkatrészekből volt összelegózva

Nem volt könnyű a cég kezdeti időszaka, mivel Ferruccio nem rendelkezett hatalmas tőkével, így kiselejtezett háborús járművekből származó alkatrészeket, például soros repülőgépmotorokat is felhasznált, miközben olyan nagy gyártókkal kellett versenyeznie, mint a Fiat Trattori vagy a Landini. 1948-ban készült el az első Lamborghini-modell, a Carioca, 1949-ben a hozzá való új gyár is felépült Centóban, ahol heti egy helyett már napi egy traktort készítettek. 1951-ben mutatkozott be az L 33, az első, teljes egészében Lamborghini által tervezett és gyártott sorozatgyártású traktor. Csak a motorját, a 3500 köbcentiméteres, soros hathengerest vették külső beszállítótól (Morris), de ezt is a Ferruccio által szabadalmaztatott, speciális porlasztóval látták el, amely lehetővé tette, hogy benzinnel indítsák, majd dízelüzemre váltsanak.

Az L33 már saját fejlesztésű gép volt - a motort leszámítva

Egyre javult a cég helyzete, és 1958-ra a Lamborghini Trattori már évi 1500 traktort gyártott. Kezdetben Ferruccio még traktorhúzó versenyeket is szervezett a környékbeli gazdák traktorai között, hogy megmutassa, az ő traktorjai a legerősebbek. Emellett a Lamborghini traktorok megbízhatóak is voltak, és jó minőségben is készültek, mert az alkatrészek több mint 80 százaléka a saját fejlesztésű és gyártású volt. Hamarosan a modern technológia és az innováció szimbólumaként váltak népszerűvé világszerte a Lamborghini traktorok, tudásban és elismertségben is maguk mögött hagyták a Fiat és a Landini típusait.

A büszke nagyvállalkozó a gyárban

1969-ben a termelés évi 5000 darabra emelkedett, két évvel később a gyártást egy nagyobb üzembe költöztették át, ekkor a Lamborghini Trattori már a harmadik legnagyobb traktorgyártó volt az olasz piacon. Azonban 1972-ben egy fontos megrendelés váratlan lemondása után Ferruccio elvesztette bizalmát az üzletágában, és eladta cégét a trevigliói Same Co-nak. De a Lamborghini traktorok gyártása ezután is folytatódott, 1979-re évente mintegy 10 ezer darabra futott fel a termelés, amelynek csak 8 százaléka maradt Olaszországban. Bár a márka azóta is tartja az ikonikus nevet és logót, a tulajdonjoga már az SDF csoport kezében van.

Az 1966-os 1R és mellette az azonos évjáratú Miura

Ferruccio akkor döntötte el, hogy a traktorok és légkondicionálók után sportautókat is fog gyártani, mikor a 60-as évek elején vitába keveredett Enzo Ferrarival a saját Ferrari 250 GT-jének hibás kuplungja miatt; a Commendatore azzal küldte el a „traktorost”, hogy gyártson magának autót, ha nem tetszik az övé. Ferruccio ekkor határozta el, hogy megépíti a világ legjobb sportkocsiját. Néhány régi, megbízható munkást vett fel a műhelyébe, olyanokat, akik korábban Ferrarinak dolgoztak, köztük azt a Giotto Bizzarrinit, aki a motorokat tervezte. Az első Lamborghini autó az 1963-as 350 GTV volt, amely 1964-ben, 350 GT néven került sorozatgyártásba. A legendás Miura, az első középmotoros szupersportkocsi 1966-ban jelent meg, és azóta a cégnek folyamatosan van 12 hengeres modellje.

5. Renault

1898-ban a 20 éves Louis Renault megépítette első autóját egy Párizs környéki fészerben

1913-ra a Renault vállalat termelése már elérte az évi 10 ezer legyártott autót. Az első világháború befejezése után a cég a tankok gyártásában szerzett tapasztalatait mezőgazdasági járművek kifejlesztésére használta fel. A vállalat 14-es részlege, amely az FT harckocsiért volt felelős, megalkotta a vállalat első haszongépjárművét, a Renault GP-t, amelyet harckocsikéhoz hasonló négyhengeres motor hajtott, és láncos meghajtással rendelkezett. 1918-ban a traktorokat a Renault Billancourt-i gyárában szerelték össze, és Louis Renault normandiai farmján tesztelték. Louis Renault 1918 decemberében választotta Le Mans-t helyszínnek egy nagy projekthez, amely nemcsak járműgyárat foglalt magában, hanem lakásokat és szabadidős létesítményeket, valamint egy vasútvonalat is. A Le Mans-i Renault-gyár 1938-ban jött létre, és a mai napig készülnek itt traktorok. 1950-re a Renault már 58 százalékos piaci részesedést szerzett hazai piacán, így Franciaország messze legnagyobb traktorgyártója lett.

A Le Mans-i Renault traktorgyár 1938-ban jött létre, és a mai napig készülnek itt traktorok

Amikor a Porsche-Diesel úgy döntött 1962-ben, hogy beszünteti a gyártást, a Renault szerződést kötött a német vállalattal, és megkezdte a saját mezőgazdasági vontatóinak németországi forgalmazását. Ezzel egyidejűleg a Renault biztosította a Porsche-Diesel traktorok, valamint az MAN és a Normag-Zorge traktorok pótalkatrészeinek folyamatos szállítását. 1973-ban a Renault Tractor áthelyezte székhelyét a Pont de Sèvres-ről Vélizybe, ahol ma a kutatási és fejlesztési központjuk található. 2003-ban a Renault Agriculture-ban többségi tulajdont szerzett a CLAAS, amely öt évvel később megvásárolta a fennmaradó 20 százalékos részesedést is. Ennek eredményeképpen a francia traktorgyártót átnevezték CLAAS Tractor SAS-ra.