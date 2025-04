Ünnepi díszben a munkagépek, jöhet a ballagás!

Négy fogattal, tizenöt traktorral vonultak fel és búcsúztak el Kaposvártól a MATE Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, vagyis a mezgaz végzős diákjai kedden.

Traktoron és fogaton búcsúztak a mezgazos végzősök Kaposvártól. Fotó: Lang Róbert

A gazda, lovász és mezőgazdasági technikus tanulók a mezgazos hagyományokat követve tették rendbe munkaeszközeiket, vagyis azokat a gépeket és kocsikat, amelyekkel az elmúlt években a szakmai gyakorlatuk egy jelentős részét végezték. A fiatalok elárulták, amikor a szántóföldről bejön a traktor, akkor nem csillog-villog úgy, mint ahogy tette ezt a keddi felvonulás előtt. A fiatalok lufikkal és krepp papírokkal dobták fel a munkagépeket ott jártunkkor. – Úgy indult, hogy olyan színű lufikkal díszítünk, mint a traktor meg a pótkocsi, de rájöttünk, hogy úgy nem mutat semmit. Ezért most minden színes lufit felrakunk rá, mondta a somogysárdi Fentős Adorján, aki mezőgazdasági technikusként végez.

Ünnepi díszbe öltöztették a gépeket. Fotó: Lang Róbert

Traktorral intettek búcsút a városnak

A diákok érzelmekkel telve vágtak neki az útnak, ami a Guba Sándor úti iskolától a kaposvári belvárosig vezetett. – Felszabadító érzés, hogy ez az utolsó közös utunk, de még igazán mi sem hisszük el, hogy véget ért ez az öt év, mondta a nagyberényi Takács Éva, aki állattenyésztő mérnökként végez és megy tovább a keszthelyi Georgikon Campusra tanulni. – A legjobban a közösség fog hiányozni, nagyon jó volt itt lenni, tette hozzá. – Nekem örök élmény lesz, ahogy az osztálytársaimmal együtt felnőttünk, mert öt év hosszú idő. Volt sok nehézség, de sok jó dolog is és nagyon fura ezt így itt hagyni, mondta Balogh Odett, aki a Tolnai Kurdról járt a Móriczba.

Vidám búcsú. Fotó: Lang Róbert

A végzősök egy jelentős része nem int végleg búcsút az iskolapadnak, ahogyan Kárpáti Zoltán sem. A balatonújlaki fiatalember országos szakmai versenyen elért negyedik helyezése miatt mentesült a teljes szakmai vizsga alól, valamint, mert több tárgyból is előrehozott érettségit tett. – Megyek továbbtanulni egyetemre, most úgy nincsenek bennem nagy érzések, szerintem, ha már meglesz az érettségi is, az lesz a nagy durranás, vélekedett Zoltán.