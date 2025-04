Veronika lenyírta a füvet, egy tulipánost talált alatta

12 ezer tulipánhagymát dugtak el kézzel a kisbajomi családi vállalkozásban, hogy tavasszal a látogatók is teljes pompájukban csodálhassák meg a színes kertet. A több mint 4000 négyzetméteres terület 650 négyzetméterén termeszt tulipánokat a pár, melynek hölgy tagja fejében született meg a kertészet ötlete. Bojtor Veronika Tímea egy fűnyírás alkalmával, ahogy végignézett a területen, arra gondolt, hogy el tudna képzelni ott egy tulipánost. Erre pedig párja is rábólintott. Eleinte csak egy díszkertet létesítettek volna, de végül arra jutottak, hogy másoknak is örömet szereznének egy nagyobb tulipánossal.

Ilyen gyönyörű rózsaszín tulipánokat szedhettek a látogatók.

A kertészetben padokon pihenhetnek meg a látogatók, míg a gyerekek trambulinon ugrálhatnak. Hogy sem a sár, sem a por ne képezzen akadályt a látogatóknak szalmából szórtak le mulcsot a sorok közé.

– Hatodikán nyitottunk, és előtte egy hétig folyamatosan esett az eső, olyan szinten, hogy az alsó részen, ahogy jöttünk hátra, térdig süllyedtem a gumicsizmában, meséli a tulajdonos, Lengyel József Zoltán, aki egyébként villanyszerelő, míg párja kisgyermeknevelő. Mindketten munka mellett foglalkoznak a kertészettel.

Tulipánoázis

A szebbnél szebb virágok rengeteg színváltozatban megtalálhatóak Kisbajomban, ahol egy mintakert is helyet kapott. Az ott lévők közül nem szabad szedni, míg a többiből bátran vághatnak a látogatók, de szigorúan csak az alsó levél fölött. Erre azért van szükség, hogy a növény a következő évben is virágozzon. Addigra pedig még több tulipánt szedhetnek és fotózhatnak a vendégek, ugyanis a tulajdonosok bővítést terveznek. De legfeljebb a mostani terület duplájára.

– Egy ilyen kis családi nyugalom kertjét tervezzük csak. Nem akarunk nagyok lenni, nem az volt a cél. Nagyon jó érzés volt, hogy amikor még nem volt itt senki, jött két idősebb hölgy, bejöttek, leültek a padra, a tulipánok között, nézelődtek. És amikor mentek el az a boldogság, az az öröm az arcukon…. Az üzleti része közel nem hoz annyit, mint amennyire ez feltölt minket, teszi hozzá József.

Az elmúlt hetekben minden korosztály képviseltette magát, családok érkeztek kisgyerekekkel, akik babakocsival is akadálymentesen lehet közlekedni.