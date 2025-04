Túlsúlyos? Lehet, hogy később kerül műtőasztalra – Új szabály ennél a beavatkozásnál!

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) újonnan bevezetett szabályozása értelmében azok a betegek, akik jelentős túlsúllyal rendelkeznek és csípő- vagy térdprotézisre várnak, nem kerülhetnek automatikusan a műtéti várólistára. A cél az, hogy csökkentsék a műtéti beavatkozások során fellépő kockázatokat, amelyek a túlsúly miatt jelentősen megnövekedhetnek – többek között a szív- és érrendszer fokozott megterhelése, hosszabb gyógyulási idő, illetve a protézisek hosszú távú sikerességének csökkenése miatt.

Túlsúlyos betegek esetén rugalmas rendszer lép életbe. Fotó: Dana Neely

Az új protokoll szerint a túlsúly relatív kontraindikációként szerepel, azaz nem jelenti a műtéti lehetőség végleges elutasítását, hanem egyéni mérlegelést tesz szükségessé. A hivatalos irányelveket az Országos Tisztifőorvosi Hivatal is elfogadta. A szabályozással kapcsolatban Szendrői Miklós, a szakmai kollégium ortopédiai tagozatának elnöke azt hangsúlyozta, hogy az új irányelv, egy most először rendszerezett gyakorlat leírása. – Ez nem szigorítás, mert nem volt előzménye. Ez egy új NEAK-rendelet, amit a minisztérium felkérésére dolgoztunk ki. A cél az volt, hogy keretet adjunk egy olyan eljárásnak, ami eddig is jelen volt a gyakorlatban, fogalmazott a professzor.

Szendrői professzor kiemelte, hogy az új szabályozás nem jelenti a betegek automatikus kizárását a várólistáról. A túlsúlyos betegek továbbra is felkerülhetnek, azonban az operáció időpontját az állapotuk változása és kockázati tényezőik befolyásolhatják. – Senkit sem veszünk le a várólistáról. A túlsúly relatív kontraindikáció, amelyet egyedileg mérlegelünk. Ha a beteg társbetegségekkel él – például szívelégtelenséggel vagy lábszárfekéllyel –, ezek együttes fennállása növeli a kockázatot. Ilyenkor orvosi kontroll mellett, például bőrgyógyászati vagy érsebészeti kezelés után visszahívjuk kontrollra a pácienst, és ha az állapota javul, elvégezhető a műtét, tette hozzá.

A döntés nem végleges, hanem dinamikus

Fontos eleme az új protokollnak, hogy nem egy merev rendszerben gondolkodik. A várólistán lévő betegek állapota idővel változhat, és mostantól lehetőség nyílik arra is, hogy az állapotromlás miatt valakit előrébb soroljanak – vagy épp visszább helyezzenek –, figyelembe véve az aktuális egészségi állapotot és a beavatkozás kockázatait. – Ez a rendelet egyik pozitív hozadéka, végre mozgatható a várólista. Korábban, ha valaki felkerült a listára, nem lehetett rajta módosítani. Most viszont, ha az állapota súlyosbodik, előrébb hozható – vagy ha javul, eltolható a műtét időpontja, hangsúlyozta a szakmai szervezet vezetője.