Gyermeki sikolyoktól kísérve szétvágtak a tűzoltók egy kocsit a Tesco parkolóban

Egy másik bemutatóval is készültek, mert a lakástüzek száma is ugrásszerűen megnőtt az országban, benne Somogyban, ahol az idén már emberéletet követeltek az otthon felcsapó lángok. A leggyakoribb a konyhában keletkező tűz, ennek kapcsán arra is felhívták a figyelmet, hogy a legrosszabbat teszi valaki, aki vízzel próbálja eloltani a lángoló olajat.

Jubileumi ünnepségsorozat része a bemutató

Jubileumi ünnepségsorozat vette kezdetét annak apropóján, hogy másfél évszázaddal ezelőtt alapították a kaposvári tűzoltóságot. Egy kiállításon bemutatták a tűzoltók képzését és a 85 éves tűzoltózenekart. Májusban a gyermekeket szólítják meg egy alkotói pályázattal, hogyan látják a tűzoltók munkáját, a hivataás múltját, jelenét és jövőjét. Szent Flórián napján elismeréseket vehetnek majd a legjobban teljesítők.