Öt köbméter hulladékot hagytak ebben az erdőben, vadászok szedték össze

Április 5-6. és 11-12-én a Kaposvár melletti, Zaranyi vadászterületén nagyszabású szemétgyűjtést tartottak a szervezők. A felhíváshoz negyven, többségében leendő nimród és családtagjaik csatlakoztak, valamint vadászok és civilek gyülekeztek reggel 9 órakor a Páll Endre Ifjúsági Oktatóközpontnál.

Kitakarították az erdőt a vadászok.

Vadászok járták az erdőt szemeteszsákokkal

A gyors eligazítást követően kiosztották a munkavédelmi szempontból nélkülözhetetlen gumikesztyűket és a gyűjtéshez a műanyagzsákokat. Négy csapat indult a szélrózsa minden irányába a korábban már feltérképezett „gócpontok” felé. Annak ellenére, hogy egy honvédségi gyakorlóerdőről van szó, gyakran felbukkannak itt városból kijáró túrázók, futók, vagy kerékpárosok, akik rengeteg szemetet visznek magukkal. Az összegyűjtendő hulladék ennek megfelelően az utak két oldalán 10-15 méteres sávban volt, de emellett ismét több illegális szemétlerakót is felfedeztek a vadászok. Ezért aztán annak rendje és módja szerint délre púposra megtelt a kihelyezett 5 köbméteres konténer.



– Annak ellenére, hogy 2019-től folyamatosan, évi rendszerességgel gyűjtjük össze a területen a szemetet, valamint a köztes időszakban az erdőgazdálkodó Kaszó Zrt. is jelentős mennyiségű hulladékot gyűjtetett össze, mindig halmozódik fel újabb és újabb adag, mutatva „felebarátaink” természetért érzett felelősségének a teljes hiányát. Meggyőződésünk, hogy a leendő vadászoknak a gyakorlatban is tapasztalniuk kell az ehhez hasonló cselekedeteket, hogy majdan vadászként kellő hatékonysággal tudjanak fellépni a természetben folytatott illegális hulladékelhelyezésekkel szemben. Példaértékű, hogy többen kiskorú gyermekeiket is elhozták az akcióra, esetükben már fiatal korban kialakul a természeti környezet védelmének igénye, írta beszámolójában Máj Péter, a kamara kulturális szakbizottságának elnöke.