Van ötleted, melyik az a kutya, amelyiket jutalomfalattal se lehet lekenyerezni?

Szó szerint hosszú utat járt be a Mohácsi Vándor, akiért egy fél ország aggódott. Lelkes állatvédők és civilek Mohácsról, Pécsről, Kaposvárról és Dombóvárról fogtak össze, hogy a hónapokig kóborló, bizalmatlan állatot be tudják fogni. Vándor nem sokáig maradt egy helyben, Kaposváron és környékén összesen két hónapot töltött el.

Révbe ért Vándor

Fotó: Filó Andor

A kaposvári Marák Szabolcs, mint civil állatvédő tavaly karácsonykor kezdte el összegyűjteni az utcán látott kutyákat és chipolvasás után hazavitte őket a gazdájukhoz. Így találta meg egy szálkás szőrű tacsi tulajdonosát is. A chipolvasó egy Komárom-Esztergom vármegyei címet jelzett, és kiderült, hogy az eb már két éve eltűnt. Miután a kis tacskó visszakerült a gazdához, Vándorhoz is Szabolcsot hívták segítségül, hiszen a Mohácsról indult kutya két hónapig Kaposváron és környékén kóborolt. A férfi és lelkes állatvédők közös erővel szervezték a befogást, és egy Messenger csoportot is nyitottak ennek érdekében.

Csoport szerveződött Vándor befogására

– Azt vettük észre, hogy egyre több ember csatlakozik a Facebook csoporthoz és osztják meg a kutya helyzetét, az ebet civilek követték és megpróbálták megfogni – emlékezett vissza. – Miután nem jártunk sikerrel, az emberek egyre kevésbé hitték, hogy befogható Vándor, pedig rengeteg segítséget kaptunk. Voltak akik folyamatosan a nyomában voltak, de mindig okosabbnak tűnt a kutya. A legnehezebb nem a kutya befogása volt, hanem az emberekkel való kommunikáció és az, hogy jó párszor – akaratlanul is –, de keresztbe tettek. Amikor én feladtam akkor éppen Nagyberkiben tűnt fel a kutya, ahol sajnos elvesztettük. Aztán jött a hír, hogy már 60 kilométerre van tőlünk – mesélt a nehézségekről Marák Szabolcs.

Ám ekkor csodával határos módon Vándor besétált egy telekre, ahol tábort vert és ahol sikerült a dombóvári Help Állatvédő Egyesület önkénteseinek élvefogóval becsapdázni a hónapok óta kóborló ebet, majd így került a PitBull Farm- Rehabilitációs Alapítványához, ahol Filó Andor „lélekgyógyász” vette kezelésbe. A szakember elmondta, hogy Vándor egyáltalán nem volt agresszív, sőt, az első pillanattól kezdve együttműködő volt. Így megkezdődhetett a rehabilitációja.

– Ahogy telt-múlt az idő, egyre jobban megmutatta magát Vándor, a bizalmának elnyerése azonban borzasztóan nehezen ment. Különleges kutyának is mondhatom, aki kintre született, de nem akar rosszat. Hatalmas nyugalom mellette lenni – tette hozzá a lélekgyógyász.