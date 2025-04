Nem csak elmondják, meg is élik a verseket 

– Azok a költemények, amelyek érzelmileg is megfognak, lelki útitársaim is egyben: ha bánat vagy öröm ér, hozzájuk fordulok először, s persze meg is tanulom őket – vallotta Ottó Erzsébet Iza, a háromfős Derű hangjai csoport vezetője. – Az olvasást az édesapámtól kapott Petőfi verseskötetből gyakoroltam, és a tanulmányaim során is az irodalom volt a kedvenc tantárgyam. Később a végzettségemnek megfelelően a közigazgatásban dolgoztam, ahol a jogszabályok szőttek át napjaimat, a versek olvasása, tanulása, rendezvényeken, versenyeken való előadása ugyanakkor a mai napig üdítő élményt jelentenek számomra – mondta.

Érzelmileg is megfogják az előadókat a versek

Fotó: Varga László

Hasonló gondolatokat fogalmazott meg Patak Józsefné is, aki nyugdíjazása előtt óvónőként dolgozott, így szinte munkaeszköze volt a mese és a vers tolmácsolása. Nem csak szavalt, de szervezője is volt az ünnepi és egyéb kulturális rendezvényeknek. A versek szeretete egész életét végigkísérte, és ez a szenvedély ma is jellemző rá. Társaival rendszeresen fellép a különböző rendezvényeken és versenyeken, önállóan pedig továbbra is a mesemondás áll hozzá a legközelebb.

Rajonganak a versekért

Mindemellett az egyesület irodalmi szakkörét is vezeti, ahol ismert és kevésbé ismert költők és írók műveivel foglalkoznak. A csoport harmadik tagja Kardos István, aki gyermekkora óta rajongója a verseknek és tanulmányi során is rendszeresen szavalt különböző rendezvényeken. Volt katonatisztként a hivatásos és a sorállományú katonák kulturális programjait szervezte. Fontosak számára a pozitív visszajelzések, mint ahogy örömmel tölti el, ha másokkal is megoszthat ismert vagy kevésbé ismert költeményeket. Az irodalmi szakköröknek is aktív tagja, emellett állandó részvevője szavalóversenyeknek, de felkérésre más eseményeken is szívesen mond verset.

2018-ban alakult meg a Derű hangjai csoport

Fotó: Varga László

A Derű hangjai csoport Ottó Erzsébet Iza kezdeményezésére az egyesületen belül alakult 2018-ban. Induláskor négyen voltak, időközben Kiss Jánosné kivált közülük. A társaság a lírai versek mellett a derűsebb hangvételű költemények előadását tűzte ki célul. Az elmúlt években számos rendezvényen vettek részt és szereztek vidám perceket a hallgatóságnak. Országos versenyen is szerepeltek, ahol a csoport mellett egyénileg is kiemelt arany minősítést érdemeltek ki.