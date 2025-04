Ragadozó madarakat vetnének be a Siófokot össze... károgó varjak ellen

Éve óta szélmalomharcot vívnak Siófokon a szaporodó varjak ellen. Lengyel Róbert polgármester szerint jelenleg a vetési varjú elleni egyetlen jogszerű beavatkozás a fészkek eltávolítása az engedélyezett időszakban. Siófokon idén február végéig a meglévő, március 10-ig pedig az épülő fészkeket lehetett leszedetni – a város összesen 76 fészket és 119 fészekkezdeményt bontatott el, 2,4 millió forintért. "De azt kell mondjam, hogy kidobott pénz ez évről-évre. Leszedetjük, majd amikor már erre nincs meg az engedélyünk, újraépítenek mindent és jönnek a problémák." – írta Facebook oldalán Lengyel Róbert.

Vetési varjú a városban – alkalmazkodóak, intelligensek

Forrás: MME/Orbán Zoltán

Ragadozó madarakkal a vetési varjú ellen?

A polgármester azt írta, továbbra is harcolnak a varjak ellen. "Most néhány városban betanított ragadozó madarakkal próbálkoznak. Persze, hatósági engedély nélkül pl. ölyvekkel, sólymokkal sem lehet leöletni vetési varjút, de most körül nézünk újra és pl. Ajka városával felvesszük a kapcsolatot, hogy ők miképp is alkalmazzák e módszert és milyen hatásfokkal." – teszi hozzá a polgármester.

A vetési varjak nem félnek a ragadozó madaraktól

– A vetési varjak nem félnek a ragadozóktól, különösen nem csapatban – mondta Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) szóvivője. – A fecskék is verik az átrepülő sast, a varjú meg pláne.

A sólyom nem tud vadászni a fák között, ezért általában nem is azt használják. Hanem például amerikai Harris’s Hawk-ot vetnek be. De tartósan ez sem fog működni, mert ez a madár félsivatagban, csapatban vadászik, és alapvetően emlősökre – egy varjúval sem bír el, nemhogy egy egész kolóniával

– emelte ki a szakember.

Mindenki a természetrombolás áldozata

A szakember kiemelte, a vetési varjú urbanizálódása egy soha nem látott problémát jelent Magyarországon, és jelenleg valószínűleg nincs rá megoldás. A városi lakosság, az eszköztelen önkormányzat és a madár egyformán áldozat. Mindenki a korábbi természetromboló döntések következményeit viseli. – Az ezredfordulóra a vetési varjú állomány 93 százaléka kipusztult. Pontosabban kipusztították. Mivel, mint a neve is mutatja, a szántóföldön táplálkozik, az emberek pedig tőle féltették a terményüket, ezért kegyetlen módszerekkel kiirtották.

Ez a madár nem fog lefeküdni, és kipusztulni, csak hogy a gazdáknak könnyebb legyen. Egyszerűen a városba költözéssel alkalmazkodik.

A fészkek eltávolítása látszólagos megoldás, mivel a madarak rendkívül alkalmazkodóak és intelligensek, pár napon belül újraépítik a fészkeket – gyakran ugyanoda, vagy néhány méterrel odébb – összegzett Orbán Zoltán.