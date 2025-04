REpont minden faluban? Megváltás lenne a vidéki visszaváltás

Somogyban több településen is lenne igény a visszaváltásra, hiszen csak messze, sokat utazva lehet leadni az üres palackokat.

A falvakban is indulhat a palackvisszaváltás.

Fotó: Ladoczki Balázs

A bejelentés szerint a Magyar Falu Program bővül majd a palackvisszaváltás lehetőségével, mivel a kormány azt szeretné, ha minden településen lenne erre lehetőség. Szabadi esetében Antal János polgármester szerint kétséges, hogy van -e értelme egy ilyen fejlesztésbe beleugrani. A háromszáz lelkes településről sokan Kaposvárra, még többen Dombóvárra járnak iskolába és dolgozni, itt oldják meg a palackvisszaváltást is. – Szerintem először igényfelmérésre lenne szükség, hogy kell -e ez egyáltalán, mondta a településvezető. Ha van tényleges kereslet a szolgáltatásra, akkor olyan helyre kellene tenni az automatát, ami frekventált, könnyen elérhető, de egyben eléggé védett is az időjárás viszontagságai elől. – Nem vagyok benne biztos, hogy megéri ebbe pénzt fektetni. Jómagam a palackos vízről átálltam a szódára, ami sokkal környezetbarátabb megoldás, tette hozzá a polgármester.

Van, ahol megváltás lenne a visszaváltás

Karádon egy üzletben van lehetőség üvegvisszaváltásra, ott az udvaron gyűjtik az így keletkezett göngyöleget. – Néha annyi összegyűlik, hogy az áruszállító nem tud beállni, mesélt a helyi viszonyokról Schádl Szilárd polgármester. Hozzátette: ha lenne mód egy saját automata üzemeltetésére, akkor az önkormányzat örömmel részt venne annak telepítésében. – A jelenlegi helyzet nem rózsás, a lakosság anyagi helyzete rettentesen indokolja, hogy visszaválthassák a palackokat, tette hozzá a polgármester. Mindent meg tudunk oldani, ha van rá lehetőségünk, jegyezte meg.

Tombor Péter a kötelező üvegvisszaváltási rendszer indulása óta tervezte, hogy maga is visszaváltó hely lesz, de erre eddig nem volt lehetősége. Noha többször is jelezte a MOHU-nak, hogy szándéka lenne és helyet is szívesen biztosítana a Repontnak. – Nagyjából két hete kerestek meg újra, hogy adjam be ismét az igényemet, amit már korábban elutasítottak, mondta a batéi vállalkozó. Időközben Nagyberkiben megnyílt a lehetőség a palackok visszaváltására, nála azonban most sincs erre lehetőség. – Igény lenne rá, de most felvettem a kapcsolatot a céggel, aki a gépeket telepíti és kiderült, hogy jóval szigorúbbak a feltételek, mint ahogy eddig tudtam, tette hozzá. A gépet ugyanis olyan helyen kell tárolni, ahol télen-nyáron tíz és negyven fok közötti hőmérséklet biztosítható. Ezt Tombor Péter élelmiszerboltjában nem lehet megoldani, szabadtéren pedig a hőmérsékleti viszontagságok miatt nincs erre megfelelő hely. – Egy új helyiséget kellene kialakítani, de még ha szendvicspanelekből is megoldanánk, akkor is legalább félmillió forint lenne a költsége, mondta.