Nem kínozzuk a nyuszit azzal, hogy ajándékba adjuk, oké?

Sokan vagyunk úgy, hogy szívesen megosztanánk életterünket nem csak családunkkal, hanem más élőlénnyel is. Most nem a haszonállatokra gondolunk, mert nekik tartásuk egy 50 m2-es lakásban elég macerás lenne, a hobbiállatok tartása egyszerűbb, de ha mégsem kell, visszavihető a kereskedésbe?

Győrfi Károly az állatok szerelmese, de visszavihető nyuszikat már nem tart

Fotó: MW

Visszavihető a húsvéti szőrgombóc?

Ha nincs elég helyünk, hogy kutyát vagy macskát tartsunk, szóba jöhet több másik faj is. A kis életterű, akváriumban, kalitkában tartható állatok palettája széles. A hobbiállatok, mint új jövevények ugyanolyan szín tudnak varázsolni életünkbe, mint egy új családtag, és akár otthonunk díszeivé is tudnak válni.

Különleges látványt tud nyújtani egy igényesen berendezett akvárium a nappaliban, mely ráadásul az egyik legolcsóbb hobbiállattartás. Rengeteg színpompás hal közül választhatunk. Kezdő akvaristáknak ajánlott a guppikkal, mollykkal, neonhalakkal kezdeni. Az eladók nagyon segítőkészek, merjünk kérdezni, tanácsot kérni mielőtt nekifognánk. Nem mindegy milyen halakat társítunk össze. Előzzük meg a küzdelmeket az akváriumban.

Míg akváriumunk csöndes dísze lehet otthonunknak, vannak hangosabb hobbiállatok is. Ide tartoznak a különböző papagájok, pintyek, kanárik. Kis odafigyeléssel, foglalkozással még talán beszédre is rábírhatjuk őket. Nagyon tanulékony állatok, érdemes velük foglalkozni, különböző feladatokat adni nekik. Szobanövényeink megsínylik, ha szabadon engedjük őket néha a lakásban.

Győrfi Károly, Madár-díszhal és kisállat szaküzletében jártunk, és a tulajdonost faggattuk, mennyire népszerűek a hobbiállatok húsvét előtt. A kaposvári üzlet tulajdonosa elmondta: ilyenkor természetesen reneszánsza van a nyuszik és a hobbiállatok vásárlásának. Ő maga, már nem értékesíti nyulat, sokan voltak, akik a húsvét ünnepe után bizony visszavitték a kis szőrpamacsot, és sajnos volt, hogy nem olyan egészségi állapotban, mint ahogyan megvették. A kisállat-kereskedő szavaiból szeretet árad, ahogy beszél ezekről a kis gazdira váró állatokról. 44 éve a szülei hozták létre ezt a kis üzletet, és a mai napig a családban maradt. Hozzátette: a kis rágcsálókat a tavaszi időben jobban viszik, nem csupán az ünnep miatt, hanem azért is, mert ezek az állatok jobb időben kevesebb kockázattal szállíthatók, mint az őszi-téli időszakban. Bár nyuszit már nem tart, kisebb termetű, de hasonló tartású egyedeket igen, az üzletet hörcsögök, tengeri malacok, papagájok, halak és teknősök uralják.

Tengerimalac, degu, hörcsög, ezek mind akváriumban tartható hobbiállatok. Aranyos állatok, éjszaka nem harsognak, viszont tartásuk és állatorvosi költségeik magasak. Életterük rendszeres takarítást igényel.

Viszonylag nagy életteret igényel a törpenyúl. Tartása, táplálása egyszerű, viszont rendszeresen kell oltásra vinni. Rendkívül tiszta állat, gyorsan megtanul egy helyre piszkítani. Rengeteget kell vele foglalkozni, különben depresszióssá válik.

A különböző kaméleonok, és leguánok a csend harmóniáját tükrözik. Az igényesen berendezett terrárium szinte hipnotizálni tudja az embert. Vigyázzunk nagyon a megfelelő hőmérsékletre, és páratartalomra. Tartásuk éppen ezért elég költséges.