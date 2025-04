Ezek az utolsó képkockák az egykor népszerű, mára eltűnt balatoni kemping romjairól – videó

A több mint 4 hektáros területen ABC, mosoda, kávézó, étterem, játszóterek, sportpályák, tenisz- és minigolfpályák, sőt, úszómedencék, wellnessrészleg és presszó is működött. A Zala Kemping és Üdülőfalu vendégei nemcsak sátorral vagy lakókocsival érkezhettek, hanem a számos faház és bungaló egyikében is megszállhattak. A partszakaszt nádas szegélyezte, amely természeti szempontból is értékes élőhelyet biztosított számos állatfajnak. – Egykor sok külföldi látogatója volt, de képes volt fogadni egyszerű bakancsos turistákat, vagy bringásokat is – mutatta be a kemping utolsó maradványait Urbex Gyula, a Szellemvárosok Magyarországon – Urbex Hungary oldalon.

Zala Kemping és Üdülőfalu – ezek az utolsó képek a Balaton-parti helyről

A bejárás során elhagyott faházakat, omladozó vizesblokkokat, üres bungalókat és benőtt sétányokat mutatott be, de még egy 2018-as árlistát is talált, mely szerint akkor egy hamburger 800 forintba került.

A kemping egyébként 2018-ban nyitott ki utoljára. Az utolsó nyarak egyikére így emlékezett vissza egy vendég 2017-ben: – Barátaimmal jöttünk ide sátorral egy éjszakára megpihenni. A zuhanyzók és a WC is tiszta, nem volt okunk panaszra. Van a kempingen belül egy étterem, ami nagyon retró hangulatot idéz. Az ételek közepesek, a kiszolgálás lassú és nem túl kedves. Amikor ott voltunk, szinte üres volt, alig lehetett látni vendéget, pár német nyugdíjas lakókocsija volt csak és 2-3 sátor a miénken kívül – írta egy véleményező az ittjartam.hu-n.

A balatoni nyarak egyik fontos színtere ma már csak a dokumentált felvételeken és az emlékekben él tovább. Egy 2022-ben megindult beruházás nyomán egy 288 lakásos lakópark épül a kemping helyére.