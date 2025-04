Hé Kisember! – A Mi kis falunk svábja videón kéri: ne cseszd el!

Bogyó Tamara is megjelenik a zebra témában.

Forrás: Somogy Vármegyei Rendőrség / facebook

A Somogy Vármegyei Rendőrség Baleset Megelőzési Bizottsága folyamatosan dolgozik azon, hogy olyan tartalmakat gyártasson és adjon közzé, ami a kiemelten foglalkozik a biztonságos közlekedéssel. Többször készítettek már hasonló tartalmú anyagokat, úgy gondolják, ebben a formában könnyebb megfogni a fiatalok figyelmét is.

– Nem először dolgoztunk együtt művész úrral, aki szívesen csatlakozott már az első felkérésre is a kampányhoz. Szeptemberben, iskolakezdés idején, karácsonykor az ünnepek alatt is készült már videó Sarkadi művész úrral, és a jövőben is szeretnék majd együttműködni vele – mondta el Vácz Edit, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottságának titkára.

– Sváb, azaz Sarkadi Kiss János egy közkedvelt személyiség, úgy gondoltuk általa könnyebben és több fiatalhoz ér majd el, amit közölni szeretnénk. Fontos tudni, hogy családja is támogatja őt a videók elkészítésében, az előző videókban és most is fontos szerepet játszanak a megrendezett jelenetekben – tette hozzá Vácz Edit.