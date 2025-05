Ajtay Zénó: A beteg elégedettsége méri meg legjobban a doktor munkáját

Hogyan fogadta, hogy elnyerte a régió év orvosa címet, a Szent-Györgyi Albert díjat? – Azt gondolom, ez a díj egyfajta visszaigazolás a betegeimtől. A mi szakmánk nem olyan, amit egyszerűen lehet mérni vagy megítélni. A szakmai részéről tudunk egymás között, de hogy egy orvos hogyan bánik a betegekkel, az sokkal nehezebben derül ki. Az is csak egy részleges mérőszám, hogy hányan keresnek egy orvost. De nem mindegy, hogy azért jönnek-e, mert megbíznak benne, vagy csak mert nincs más lehetőségük. Én ezt az elismerést úgy értelmezem, hogy nemcsak az én munkámat, hanem az összes kollégám odaadását is díjazták, akik velem dolgoznak a Pécsi Szívcentrumban, a Harkányi Kórházban, a kaposvári magánklinikán, illetve a pécsi rendelőben. Ajtay Zénó

Ajtay Zénó kapta a Szent-Györgyi Albert díjat. Forrás: bama.hu

Ajtay Zénó - díjat ért az empatikus orvoslás

Miért működik ilyen jól a csapat, amellyel együtt dolgozik?

– Szinte állandó a team, és ebben biztosan benne van a véletlen is, de alapvetően az ember a saját beállítottságához hasonló kollégákkal szeret együtt dolgozni. Az empátia minden területen fontos az egészségügyben. Ha én nem ilyen hozzáállással végezném a munkám, akkor a csapat sem működne így. Hirdetést soha nem adtunk fel, mindig olyanok jöttek, akikkel már dolgoztunk együtt. A Szívcentrumban is kötelességemnek éreztem, hogy segítsek a somogyi betegek ügyintézésében, Papp Lajos professzor is kijelentette, hogy ez az én feladatom. A somogyi kötődésem nagyon erős, itt nyertem el először a becsületet, ez a díj ennek a visszatükrözése. A betegek is örülnek, amikor gratulálnak, mert látták a hírt, hogy én kaptam a díjat.

Mitől lesz valaki jó orvos?

– Erre nem tudok egyértelmű választ adni. Őszintén szólva nem is akartam orvos lenni, hatodévesként még a közgazdasági pálya vonzott. Végül nem így lett, viszont a magánpraxis és a vállalkozói lét lehetőséget adott arra, hogy azt a vágyamat is megéljem, hogy az üzleti világban is helytálljak. Nem vagyok jó beosztott típus. Lojális vagyok, mindent elvégzek, de szeretem a saját utamat járni. Az állami rendszernek megvannak a korlátai, amit elbír. Aki többet, gyorsabban akar dolgozni, annak a magánszférában van a helye. 2005-ben vettem meg az első ultrahangomat, azóta magánpraxisban is dolgozom.