Aranyat ér, te mégis kidobod a lomiba– ne tedd!

A tavaszi lomtalanítás alkalmával rejtett kincsek kerülhetnek elő a padlásról, nagy részük azonban inkább már csak kacat. Sok helyet foglalnak méretük miatt, évek óta már a ”majd jó lesz valamire” cuccok között vannak. Elhatározzuk magunkat és kidobjuk, a lomi közé tesszük. Mielőtt azonban ezt megtennék, vizsgáljuk meg mit tartalmaz pontosan, most egyes alkotó elemek aranyat érhetnek.

Aranyat érhet a telód.

Egy holland lap nemrég számolt be egy kutatási eredményről, mi szerint egy új módszert sikerült kifejleszteniük, amivel arany nyerhető kis egyes elektronikai hulladékokból. Mutatjuk mi az!

Aranyat érnek a régi telók

A lap beszámolója szerint a Zürichi Műszaki Egyetem kutatói egy innovatív, környezetbarát módszert dolgoztak ki az arany kinyerésére az elektronikai hulladékból. A módszer során savval oldják fel az eszközök fémtartalmát, majd a sajtgyártásból származó tejsavót és benne található fehérjerostokat használják fel a nemesfém kivonására.

Ezután az aranyat összeolvasztják, amivel egy tiszta aranyrögöt kapnak.

A kutatás eredményeképp 20 darab régi alaplapból 450 milligramm 22 karátos aranyat sikerült visszanyerni. Az arany újrahasznosítása tehát nemcsak gazdaságilag kifizetődő, hanem környezetvédelmi szempontból is előnyös: csökkenti a szemét mennyiségét, megóvja a természeti erőforrásokat, és elkerüli az új arany bányászatával járó környezeti károkat. Az Independent szerint a friss módszer emellett rendkívül gazdaságos: minden ráköltött dollár ötvenszeres haszonnal jár

Aranyrögöket nyerhetsz ki használt elektronikai eszközeidből.

Kiváló vezetőképességének és strapabíróságának köszönhetően rengeteg mobiltelefonban, számítógépben és a televízióban is megtalálható az arany, ami amellett, hogy korrózióálló és remekül vezeti az áramot, rendkívül tartós fém is egyben. Sőt, még a régi mobiltelefonokban is megtalálható akkora mennyiség, ami miatt még érdemes újrahasznosítani.

Jó lesz eltenni a lejárt kártyáinkat is, hiszen azok is tartalmazzák a számunkra újrahasznosítható vegyületet, de a régi fogtömések – mondjuk nem tudni létezik e ember a talpán, aki ezeket megőrzi (a szerkesztő) – és fényképezőgépek is tartalmaznak aranyat.