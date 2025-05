Ingatlant vennél olcsón? Ez a kaposvári lakás például csak 700 ezer

A végrehajtási árveréseken most különösen kedvező áron lehet ingatlanhoz jutni – derül ki a teol.hu cikkéből. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), valamint a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elektronikus árverési felületein rendszeresen jelennek meg újabb eladó ingatlanok, köztük olyan családi házak is, amelyek akár azonnal beköltözhetők.

Ezt a családi házat a NAV árverésen 13 millió 800 ezer forintért vette meg az új tulajdonosa

Forrás: NAV elektronikus árverési felület

Árverés útján vehetünk olcsón házat Somogyban

Nem példa nélküli, hogy egy-egy ingatlan már néhány százezer forintos kikiáltási áron indul, így akár alacsony költségvetéssel is reális lehetőség a saját otthon megszerzése vagy a befektetési célú vásárlás.

A Licit.info adatai szerint jelenleg 70 ingatlan árverése zajlik Somogy megyében, az átlagos kikiáltási ár pedig 9 913 994 forint. A legolcsóbb ingatlanok között szerepel például egy 450 000 forintért meghirdetett ház Patosfán, illetve egy 700 000 forintos kaposvári ingatlan is.

700 000 forintos kaposvári ingatlan.

Fotó: Licit.info

Ezek a lehetőségek különösen vonzóak lehetnek azok számára, akik saját otthont keresnek alacsony áron, vagy befektetésként vásárolnának ingatlant. Ráadásul nemcsak a kedvező ár teszi vonzóvá ezeket az ingatlanokat: gyakran találhatók köztük jó állapotú, azonnal beköltözhető házak is. Például egy családi ház 13,8 millió forintos áron kelt el nemrég egy NAV-os árverésen – az új tulajdonos nemcsak kedvező áron jutott hozzá, hanem olyan ingatlant szerzett, amelybe akár rögtön be is költözhetett.

A kínálat folyamatosan frissül, ezért érdemes rendszeresen böngészni az árverési oldalakat. A legjobb lehetőségek gyorsan gazdára találnak – főként, ha jó állapotban lévő, olcsó házakról van szó.