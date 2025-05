Így változik a vonatmenetrend a Balatonnál, jobb ha felkészülsz

A kellemes időjárás egyre több családot, baráti csapatot csábít kirándulásra, a turisztikai főidényben várhatóan a mostaninál lényegesen nő azok száma, akik vasúttal utaznak - Balaton: a Bagolyvonatok idén is közlekednek.

Életbe lép az előszezoni menetrend

A „hosszú nyár” részeként az idei évben is előszezoni menetrendet léptet életbe a vasúttársaság, így a hivatalos vakáció kezdete előtt több, mint egy hónappal – egészen pontosan május 12-től – jóval több lehetőség áll rendelkezésre a magyar tengerhez való eljutáshoz mind a járatok számát, mind pedig azok indulási gyakoriságát tekintve, derült ki a MÁV Zrt. szerdai tájékoztatójából.

A menetrendi tervezők (jegy.mav.hu, MÁV+, MÁV app, EMMA) segítségével a kirándulók, a kerékpárosok vagy a hétvégi kikapcsolódásra készülők előre megtervezhetik az előszezoni utazást és az elővételben történő jegyváltással biztosíthatják a helyüket is a választott járatokon.

A június 20-ig, vagyis a közoktatási tanév végéig tartó előszezonban alapvetően a korábbi években már megszokott járattípusokkal és közlekedési gyakorisággal készül a MÁV-csoport.

- Az előszezoni üzemmód ugyanakkor felkészülés a főszezonra is, amikor ismét több újdonságot, változást tervezünk életbe léptetni, egyebek mellett a szolgáltatási és kényelmi színvonal javításával, például a klímás járatok arányának és az ülőhelyek számának növelésével, az eljutási-, illetve kerékpárszállítási lehetőségek bővítésével - közölték.

Kötelező a helyjegy megváltása

A május közepétől a part menti nagyobb települések az alapütemű, átlagosan óránként közlekedő vonatok mellett további járatokkal is megközelíthetővé válnak. A szezonon kívüli, úgynevezett téli menetrendhez képest több InterCity-kocsi és modern motorvonat is forgalomba áll, valamint bővülnek a kerékpárszállítási lehetőségek is, így a kora tavaszi időszakhoz képest több férőhely áll az utasaink rendelkezésére.

- Fontos, hogy az előszezon kezdetétől a balatoni InterCityken és expresszjáratokon (Balaton IC, Tópart IC, Kék Hullám expressz, Jégmadár expressz) a fővárosból utazók számára utazási céltól függetlenül kötelező a helyjegy megváltása, így javasoljuk a Székesfehérvárra vagy onnan utazóknak a Bakony és a Göcsej InterCityk vagy a G43-as és a Z30-as vonatok használatát, illetve a 300 forintos helyjegy időben való megváltását - közölték.

