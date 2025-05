Meghódították a Kishegyet a balatoni borért és falatokért

Az eredeti időponthoz képest két héttel később rendezték meg az idei Kishegyi Kortyok- és Falatok fesztivált. Mintha csak az égiek intézték volna ezt így, hiszen az időjárás is a hegyet a nyakukba vevőknek kedvezett. Verőfényes napsütés mellett indultak el a balatonlellei Kishegy felé. Már messziről érezni lehetett az ínycsiklandó falatok illatát.

Nagyszerű idő és finom falatok várták a vendégeket a balatonlellei Kishegyen

Fotó: Németh Levente

Tésztában sült kacsapaté, paszternák leves füstölt szarvassonkával, zalai dödölle pirított velővel – ezeket is megkóstolhatták a vendégek a hetedik Kishegyi Kortyok és Falatok fesztiválon.

– Az érdeklődés jó, sikerült megszólítani a közönséget. A gyásznap miatt módosítani kellett az időpontot, de ez a napsütés nagyon kedvez nekünk. Azt látom, innnen a pult mögül, hogy egyre többen jönnek fel a Kishegyre – mondta Podmaniczky Péter, borász, a borvidék elnöke.

Balatoni borból sosem elég

A legnépszerűbb borok az olaszrizlingek és az Irsaik voltak, ezeket keresték a Hujber Pincészet standján is.

– Nagyon jó idő van, süt a nap, emellett jó ételek és italok vannak a Kishegyen. Minden alkalommal itt vagyunk, tudják a vásárlóink, hogy itt megtalálnak minket, de mindig vannak új vásárlók is az ilyen fesztiválok után – mondta Hujber Attila, borász.

Volt, aki egyedül jött, olyan is, aki négylábú barátjával, de még többen voltak azok, akik baráti társasággal érkeztek.

– Budapestről jöttünk tízen, barátok és már ittunk bort, de kóstoltunk pisztáciás epres chouxot, és konfitált marhapofát is, valami isteni volt – mondta Anikó.