Nőkbe bolondult, férfiakat szidott – így sokkolt egy brit a Balatonnál

A külhoni vendégek általában magyarországi körútjuk során látogattak el e vidékre. Richard Bright (1789-1858) angol utazó – Travels from Vienna… című – beszámolójában Kisfaludy Sándor és a badacsonyi borok kiválóságát méltatta, de Badacsonyon kívül Csobáncról, Szigligetről, Hévízről, Keszthelyről is említést tett. Richard Bright egyébként híres angol orvos volt, kinek nevéhez az ún. Bright-kór felfedezése kötődik. 1814-ben indult el európai körútjára, 1815 tavaszán kalandozott a Balaton vidékén. Művében hosszan méltatta Festetics György keszthelyi, kiemelkedő tevékenységét is, de részletesen bemutatta a Georgikon szakszerű működését és néprajzi megfigyelések sorát is rögzítette.

Balatoni panoráma a Kisfaludy-ház teraszáról. Forrás: Fortepan/Lipovits Károly

A korszakban a vidék jellegzetességeit egy angol utazó, John Paget (1808-1892) leírásai örökítették meg leghitelesebben. Paget felesége, Wesselényi Polixéna hatására kívánta megismerni hazánkat. A szerző 1839-ben jelentette meg angol nyelvű útikönyvét, Hungary and Transylvania címmel. A kötetnek számos hazai, tavi vonatkozása van. Útirajzát azzal a céllal írta meg, hogy bemutassa a reformok útjára lépett Magyarországot és Erdélyt, de egyben rávilágítson a problémákra, és felhívja a figyelmet a hiányosságokra is. Külön fejezetet szentelt művében Fürednek és a Balatonnak. A neves Horváth-házban sajnos nem kapott szállást, de végül a vendégszerető magyarok találtak neki éjjeli menedéket. A fürdőhely felbuzdult az angol utazó érkezésén, mindenki Pagetet és két kísérőjét kívánta szórakoztatni. Elsőként a színházba kísérték el, másnap a Szentgyörgyi Horváth családnál tett látogatást.

Paget megdöbbenéssel tapasztalta, hogy nincs hajójárat a Balatonon

Balatoni tartózkodása során a legnagyobb megdöbbenéssel tapasztalta, hogy nincsen hajójárat a tavon és vitorlás is csak kevés akad. Lelkesedéssel írt a balatoni halakról, különösen a fogasról. A balatoni fejezetben nemcsak a vidék szépségéről szólt, hanem hosszan taglalta a fürdőhelyet látogató szebbik nem megnyerő küllemét, báját is, amely különösen elbűvölte. A férfiakra viszont panaszkodott: kritizálta ruhájuk és elítélte kártya-szenvedélyük. Értékes része leírásának a füredi Anna bál bemutatása is, de betekintést nyerhetünk a korabeli tavi fürdőéletbe és a különféle szórakozási módokba (estélyek, vacsorák, cigányzene, fogathajtás). Az angol utazó művéből mindemellett a Tihanyi-félszigetet és a kecskeköröm legendáját is megismerhették a korabeli olvasók.