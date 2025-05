Így alakult a kerttörténet a Balaton vidékén

Szigligeten Talabér Gábor kertész nevéről szükséges megemlékeznünk, aki a korábbi Puteáni, akkoriban Esterházy-kastély nagy kertjét rendezte, szép eredményekkel. A két háború közti időszakban a 12 holdas nagyságú, javarészt fenyőkkel övezett arborétumban Talabér idején üvegházakat és ciszternákat is építettek, valamint tenisz- és krikettpálya is létesült, szép filagórákkal együtt. Talabér Gábor – aki egyébként a neves tapolcai, később szepezdi Virius Vince unokahúgát, Virius Franciskát vette feleségül – Esterházy Pál gróf felesége, Deym Izabella jóvoltából került a kastély birtokára. Itt is éltek lányukkal együtt, és az 1945 utáni államosítást követően maga Talabér eszközölte ki, hogy a kastélypark épségben megmaradhasson. Ő maga 1954-ig gondozhatta az állami kezelésbe került zöld területet. A park 1958-ban kapott műemléki védettséget, 1954-ben lett természetvédelmi, 1997-ben pedig védett természetvédelmi terület.

A két háború között tovább fejlődött a balatoni kertkultúra

A két háború közti időszakban tovább fejlődött, alakult a hazai és a balatoni kertkultúra, melynek egyik nagy megalapozója volt Zichy Mihály lánya, Zichy Zsófia, aki Zalában – Somogy vármegyében – hozta létre mintakertészetét. 1920 után sorra szaporodtak a magánkertészek: Révfülöpön, Lovason egyaránt. Balatonfüreden Brázay Zoltán illatszergyáros nyitott 50 holdas kertészet, de növényháza is volt Füreden. Siófok és vidékén a Magyarországon családot alapító Louis Flament, azaz Flament Lajos művészi kertjei váltak híressé. 1934-ben a Földművelésügyi Minisztérium Balatonfüreden megnyitotta az első állami kertészeti felügyelőséget és szakképzett kertészek számára kölcsönt is nyújtott, a letelepedés fejében.