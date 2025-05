Balaton: óriási fejlesztésbe kezd a MÁV, ezeket a településeket érinti

Rengeteg embert érintenek a balatoni építkezések és fejlesztések év közben, s a nyári turisztikai főidényben is egyaránt sokan szállnak vonatra, így érthető, ha egy fejlesztési tervet a somogyi utasok is figyelemmel követnek.

Balatoni építkezések: elképesztő tempóra váltanak

A tárca most feltételes közbeszerzési eljárások keretében keresi észak-és dél-balatoni vasútállomások és megállóhelyek építési munkáinak kivitelezőjét.

A Balaton déli partjára vezető vasútvonal 2010 óta több projektben átfogó felújításon esett át. A beruházás folytatásaként 2016 és 2018 között átépült a következő 53 km-es Szántód-Kőröshegy – Balatonszentgyörgy vasútvonal-szakasz, és megvalósult a Kaposvár-Fonyód közötti szintén 53 kilométer hosszú vonalszakasz felújítása is, írja a Magyar Építők.

Az átfogó fejlesztés részeként a vasúti infrastruktúra mellett az állomások környezete is megújul, állomásonként eltérő tartalommal. A projektek keretében a tervek szerint megtörténik az akadálymentesítés, P+R parkolókat építenek, kerékpártárolókat alakítanak ki, korszerűsítik az utastájékoztatási rendszert, rendezik a gyalogosfelületeket és a kapcsolódó zöldfelületeket.

Az érintett dél-balatoni vasútállomások

Balatonaliga

Szabadisóstó

Szabadifürdő

Zamárdi

Szántód-Kőröshegy

Balatonföldvár

Balatonszárszó

Balatonszemes

Balatonlelle

Balatonboglár

Bélatelep

A most kiírt közbeszerzésekben található információk szerint a projektek célja − településenként eltérő tartalommal – a Balaton északi partján futó vasútvonalon található felvételi épületek, állomási előterek felújítása, átépítése és akadálymentesítése, továbbá az állomások és megállóhelyek közvetlen környezetének rekonstrukciója az utasok komfortérzetének növelése érdekében.

Korszerűsítik az utastájékoztatási rendszert, kerékpártárolókat és gépjármű parkolókat alakítanak ki, rendezik az állomások környezetét.

Az érintett észak-balatoni vasútállomások

Polgárdi

Füle

Csittényhegy

Balatonkenese

Balatonfőkajár

Csajág

Balatonfűzfő

Balatonalmádi

Balatonakarattya

Káptalanfüred

Alsóörs

Csopak

Balatonarács

Balatonfüred

Aszófő

Döntő, hogy a vonatokon kívül a megállóhelyeken is tisztaság legyen

- Szerintem jó az irány, továbbra is szükség van a MÁV fejlesztésekre - felelte kérdésünkre hétfőn Schiszler László, a Vasutasok Szakszervezete nyugdíjas szervezetének kaposvári gazdasági felelőse. - Helyben is azt tapasztalom, hogy a diákokon kívül sok család és középkorú utazik vonattal, s az idősebbek is gyakran a vasutat választják.