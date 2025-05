Hiába nyílik innen a Balaton legszebb panorámája, elporlad a csodaszép villa

– A balatoni villa teraszáról lenyűgöző panoráma nyílik, amely bátran felveszi a versenyt a vízparti szállodák panorámájával. Az épület jelenleg elhagyatott, és láthatóan vagy felújítás, vagy új építkezés előkészületei zajlanak a területen, de a jövőjéről egyelőre nincsenek biztos információk – mesélte megkeresésünkre Vivien Kendl urbex fotós.

Elhagyatott balatoni villa áll a tó egyik legszebb helyén

Fotó: Vivien Kendl

Balatoni villa lenyűgöző kilátással

– A villát az 1920-as években egy sebészorvos és egy földbirtokosnő vásárolta meg, és az épület a hölgy nevét viselte. 1951-ben – az államosítás elkerülése érdekében – a házaspár a kúriát és a hozzá tartozó szőlőbirtokot Vas vármegye és Szombathely város közkórházának ajándékozta. Ennek ellenére 1954-ben az ingatlan végül mégis állami tulajdonba került, a Badacsonyi Állami Gazdaság kezelésébe – mesélte Vivien Kendl. Mint mondta,

a két pincét később eredeti funkciójuk szerint használták, a villa felső szintjén pedig szolgálati lakásokat alakították ki. Az épület állagmegóvásával azonban nem törődtek.

Fotó: Vivien Kendl

A jövő bizonytalan

A villa építészeti részleteiben ma is felfedezhetők az egykori elegancia nyomai: a fából készült boltívek a verandán, a tagolt homlokzat mind arra utalnak, hogy gondosan megtervezett, igényes nyaraló volt. Az urbex fotózás célja nem a szenzációkeltés, hanem az emlékezés és a dokumentálás. A romos, elfeledett épületek fényképei segíthetnek megőrizni azt is, amit a valóságban már alig lehet. A pontos helyszínt a fotós szándékosan nem árulja el, hogy az épületet megóvja a rongálástól. A villa jövője továbbra is bizonytalan, hivatalos tájékoztatás nem áll rendelkezésre.