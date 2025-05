Nyaralás, fesztiválbérlet, autó... –több százezres ajándékok tömik ki a ballagók tarisznyáját

A virágcsokor szinte elmaradhatatlan ajándék a ballagó diákoknak. Az eddig lezajlott ballagási ünnepsékegen is roskadoztak a fiatalok a szebbnél szebb virágoktól, de voltak olyanok is, akik csak egy szál illatos növényt fogtak kezükben és persze olyanok is, akik virág helyett mást kaptak csokorba kötve.

A virág elmaradhatatlan kellék a ballagáson.

Fotó: Lang Róbert

– Nekem fiútestvérem van és mivel tudtuk, hogy mit szeret, a virágcsokorban nem virág van, hanem egy kis welcome, goodbye drink, mutatott rá Dóra a kezében lévő csokorra, amelyben mini whiskey-s üvegek vannak. Emellett fesztiválbérletet fog kapni még tőlem, de kap egy új telefont és a rokonság összeadott egy barcelonai utazásra is, mondta Völgyi Dóra, aki családja körében várta az érkező ballagó testvért.