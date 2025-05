Május 1. üzenete: mit ér a melós ma? Bértárgyalás, kafetéria, vs. haszon az utolsó forintig

A munkabékéért járt a szakszervezeti kitüntetés, megválasztották az év munkáltatóját Somogyban, 1990 óta 35. alkalommal átadták a Szolidaritás Alapítvány támogatását az ifjú tehetségeknek és a rászorulóknak – olykor kemény csatározás volt a bértárgyalásokon, ám rendszerint sikerrel zárult az egyeztetés.

Olykor kemény csatározás volt a bértárgyalásokon, ám rendszerint sikerrel zárult az egyeztetés

Nosztalgiáznak az egykori felvonulók

– Szerintem az emberek változatos módon, eltérően gondolnak május elsejére: van, aki nosztalgiát érez a régi felvonulások, a majálisok iránt, mások nyűgnek tartották már akkor is a kötelező programokat – mondta Svajda József, a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) somogyi vezetője. – Azt viszont a mai napig sokan emlegetik, hogy a hivatalos rendezvény után tömegek rajzottak ki a Cseri parkba, ahol a családok, barátok közösen jól érezhették magukat. Május elseje ünneplése, üzenete időről időre változott, s bár volt olyan politikai szervezet korábban, amelyik megpróbálta betiltani, de nem jártak sikerrel. Somogyban nagy hagyománya van az ünnepnek, akárcsak annak, hogy ilyenkor sokan útra kelnek el és Badacsonyba kirándulnak.

Svajda József azt mondta: vármegyénkben közel 40 alapszervezetük van, az összes nagy foglalkoztatónál jelen vannak, s csaknem 10 ezer dolgozó és családtag érdekét képviselik. Arra a felvetésre – miszerint mi volt az utóbbi időszakban a legnagyobb kihívás számukra – rámutatott: nem volt egyetlen olyan eset, amikor a végső lehetőséget vagyis a sztrájkkészültséget kellett volna belengetni Somogyban. A munkaadókkal hosszú évek alatt párbeszédet alakítottak ki, minden évben leülnek tárgyalni a bérekről és a béren kívüli juttatásokról.

Együttműködés alakult ki a cégek és a szakszervezet között, s gyakran már a másik oldal igényli, hogy ne csak évente egyszer üljünk a tárgyalóasztalhoz – hangsúlyozta. – A munkaadók beszámolnak az aktuális gazdasági helyzetről, s hogy mi várható a vállalkozásnál, illetve milyen eredményekre számítanak. A párbeszéd továbbra is zajlik, s részünkről lényeges a következetes munka.

Szerinte a privát szférában nem lehet elvárni, hogy a cégek önként és dalolva felajánlják teljes mértékben a profitjukat. Épp ezért a szakszervezeteknek megfelelő keretek között, hatékonyan szükséges folytatniuk az érdekvédelmet. Somogyban általában 3-4 forduló után sikerült a bérmegállapodást aláírni, de olyan is előfordult, hogy csak az ötödik tárgyaláson született egyezség, s előtte még egy munkásgyűlést tartottak.

Kollektív siker: szerződés rögzíti a kafetériát

S mit tart sikernek? A MASZSZ vármegyei vezetője szerint legfontosabb az alapbéremelés, ugyanakkor a különféle juttatások is jókora segítséget jelenthetnek a dolgozóknak. Mindezt kollektív szerződés rögzíti, melyben többek közt szó esik a beiskolázási támogatásról vagy épp a 13. havi bérről.

– Ezeket lényeges eredménynek tartjuk, s bár egyesek hajlamosak időnként csak a 8 százalékos alapbéremelést emlegetni, de sok cégnél béren kívüli juttatásokat is fizetnek – hangsúlyozta. – Van, ahol karácsony előtt bruttó 200-300 ezer forint jutalmat adnak, ahol jelen vagyunk, a legtöbb helyen maximumra emelték a kafetériát.

Vármegyénkben üzemek, gyárak épülnek, javában zajlik az újraiparosítás. A kérdésre – milyen fontos változást jelenthet ez a dolgozóknak – Svajda József arról szólt: régóta várta, hogy Somogy legnagyobb kincsei – élelmiszeripar, mezőgazdaság, fém- és feldolgozóipar – nagy ívben fejlődjenek. A belengetett újraiparosítást csak támogatni lehet. Kiemelte: akik most építenek gyárakat, nem csak épületeket, technológiát telepítenek, hanem hozzáadott értéket teremtenek, s egy másik munkakultúrát is meghonosítanak. S azzal számol, hogy az új beruházások majd felnyomják a béreket, mivel nagy szükség lesz a szakképzett dolgozókra.

Svajda József úgy vélte: a munkaerőpiacon kiemelt feladat az utánpótlás-biztosítás is. Ezen a téren jelentős változás történt az utóbbi években, manapság gyakran már nincs meg a cégekhez kötődő lojalitás.

– Régebben sokan hosszú éveket, évtizedeket dolgoztak egy-egy vállalatnál – emelte ki. – Most főként a fiatal, felnövekvő nemzedék tagjai gyorsan döntenek és tovább állnak, s ahhoz vállalkozáshoz mennek, ahol többet fizetnek.