Levillogta a rendőröket, részegen törte a táblákat – nem a KRESZ a BMW-sek erőssége

Az eset bár nem Somogyban, hanem a csehországi D1-es autópályán történt, ahol egy BMW-s, aki körülbelül 160 km/órás sebességnél még az előtte haladót is levillogta – számolt be a róla a Vezess.hu. A volán mögött a nő láthatóan a legvadabb álmaiban sem gondolt arra, hogy ezzel mekkora hibát követ el. Már késő volt, amikor kiderült, hogy egy civil járőrautót próbált letolni maga elől. A rendőrök ráadásul menet közben traffipaxoztak, így a sofőrt megállították és meg is büntették gyorshajtás miatt. Ahogy Magyarországon, úgy Csehországban is 130 km/óra a megengedett maximális sebesség az autópályákon.

Levillogtatta a rendőröket a türelmetlen BMW-s

Fotó: Vezess.hu

Somogyban is száguldanak a BMW-k

Nem kell ahhoz Csehországig utaznunk, hogy szabálytalankodó BMW-sekkel találkozzunk, íme néhány példa.

Nem is olyan régen a szalagkorlátot bontotta le BMW sofőrje Kaposváron, vélhetően a sebességet nem választotta meg jól – finoman szólva az autó vezetője a baleset előtt, melyben szerencsére nem sérült meg senki. Ugyancsak Kaposváron történt, amikor egy autós nem kicsit ittas állapotban átrendezte a Baross Gábor utca környékén a táblákat.

Egy másik esetben túl sokat száguldozott a tulajdonos, büszkén posztolta szabálytalanságait, a rendőrök egyszerűen lefoglalták a kocsiját.