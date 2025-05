Áldást kapott a somogyi búza – búzaszentelő ünnepséget tartottak Balatonőszödön

A földeken is elhangzott az áldás

A búzaszentelő szertartás keretében Borza Miklós katolikus esperes megáldotta a termést. Az ünnepség részeként szentmisét mutatott be, majd a vendégek ellátogattak a közeli búzatáblához, ahol a földeken is elhangzott az áldás. A rendezvényen jelen volt Witzmann Mihály, a térség országgyűlési képviselője és Szajcz Adrián a Somogy Vármegyei Közgyűlés alelnöke is.