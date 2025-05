Hihetetlen! Útban volt a kamion a majálison, a nők húzták arrébb a monstrumot

Sportos majálison mutatták be az erős csajok és persze a férfiak, milyen fából faragták őket. A szombat délelőtti órákban még úgy tűnhetett nem lesz semmi keménykedés a csokonyavisontai sportmajálison, délutánra azonban már egyértelművé vált: a nők megint legyűrnek mindenkit, legalább is megpróbálják. De nem csak az erős emberekről szólt a sportos majális, főző-, sakk és ügyességi verseny is várta az érdeklődőket.

Ezúttal sem adták magukat könnyen a csajok Somogyban

Fotó: Dombi Regina

Csokonyavisontán a sportot igencsak komolyan veszik a falubeliek. Nem egy olyan hagyományos, kispályás labdarúgó bajnokságra kell gondolni, hanem egy erős emberek típusú bemutatóra, ahol a hölgyek vannak erőfölényben.

Megint dühbe gurultak a csajok

Gorján Gábor és szervező társai a helyi vállalkozásokkal és a Thermal Camping vezetőségével karöltve sportmajálist szervezett, ahol különféle ügyességi, logikai és erőléti feladatok várták a versenyszellemű résztvevőket.

– Nem először rendezünk ilyen majálist, volt már, hogy Bolhón tartottuk az eseményt. Mivel a Csokonyavisonta Thermal munkatársaival nagyon jó kapcsolatot ápolunk, így lehetőséget kaptam arra, hogy a kemping területén szervezzük meg a rendezvényt. Most is volt többféle megmérettetéssel készültünk, hogy mindenki találjon olyan versenyszámot, amiben ügyesnek érzi magát – mondta el Gorján Gábor, a rendezvény fő szervezője.

A csajok mellett a gyerkőcök is megmutathatták milyen erősek agyban.

Forrás: Csokonyavisonta Gyógy és Strandfürdő facebook

– Ezúttal is Schiffer István, helyi vállalkozó biztosította számunkra a kamiont, amely az Erős Emberek versenyéhez kellett, illetve a fürdőtől kapuk a szabadtéri sakkjátékot, amiben nagyon sok kisgyerek kipróbálta magát – tette hozzá.

Az ügyességi feladatok között sem mindennapi megmérettetéssel találták szemben magukat a vállalkozó szellemű fiatalok. A Drávamenti Íjászok ezúttal egy íjász foci nevű játékot hoztak el a nagyközönség számára.

Nemcsak az erős csajok mutatták meg Csokonyában, mitől döglik a légy.

Fotó: Dombi Regina

Erős Emberek

A nap fénypontja azonban mégis talán az Erős Emberek versenye volt, ahol hölgyek és urak küzdöttek meg a legerősebbnek járó címért.

A csokonyavisontai kamionhúzó csajokat már mindenki ismeri, Matán Anita Réka, Czipóth-Mészáros Dorina és Hosszú Petra már szinte kisujjból húzzák a gépet, de Hartmann Ágnes és Stocker Zsófi Barcsról is beszálltak a versenybe.