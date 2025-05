Rejtélyes, ijesztő? Vírusként terjed a fülbemászó dal, de nem tudni, ki a szerzője

Egy váratlanul felbukkant dal borzolja a kedélyeket a Balaton környékén: egy vidám, fülbemászó szám a "Balaton fagyijáról" terjed a közösségi oldalakon, eddig közel négyezren hallgattak bele. A rejtély nem is a dal népszerűségében rejlik, hanem abban, hogy senki sem tudja, ki a szerzője, Mondta Éskovács Péter, a Balatoni Turizmus Szövetség munkatársa.

Dal született a Balaton fagyijáról.

Fotó: Just Life

Névtelen üzenetben érkezett a dal

A történet egy helyi fagyizó emailfiókjából indult: a tulajdonos egy névtelen üzenetben kapta meg a dalt, csatolmányként, azzal a megjegyzéssel, hogy "szabadon használható a nyári szezonban". Sem aláírás, sem további magyarázat nem érkezett.

– A fagyizó tulajdonosával azt beszéltük meg, hogy megpróbáljuk kideríteni közösen, hogy ki a szerző. Ezért feltettük a zenét a Balaton Fagyija választást népszerűsítő közösségi oldalra, hátha valaki felismeri a dalt – mondta Éskovács.

A MI vagy egy félénk szerző műve

A kérdés azonban azóta is sokakat foglalkoztat: ki írta a Balaton fagyijáról szóló dalt? Egyesek szerint a dal gyanúsan tökéletes, a szöveg gördülékeny, a dallam rendkívül egyszerű, mégis hatékonyan ragad meg az ember fülében. Többen azt feltételezik, hogy a számot valamilyen mesterséges intelligencia – például egy dalszöveg- vagy zeneszerző algoritmus – alkotta meg. Mások viszont inkább arra tippelnek, hogy egy tehetséges fiatal zenész állhat a háttérben.

A cukrászdák adják le a muzsikát

Egyes pletykák szerint egy ismert, de eddig háttérbe húzódó fiatal zenész lehet az alkotó, aki így próbálja titokban tesztelni új stílusát a közönségen. Akár gép, akár ember a szerző, az biztos, hogy a Balaton fagyija most már nemcsak a nyár egyik legkedveltebb édessége, hanem egy zenés rejtély főszereplője is lett. Most a balatoni cukrászdák, éttermek tulajdonosait arra kérik, hogy ezen a hétvégén, amikor sokan vannak a Balatonon, játsszák le a számot a fagyis pultok közelében. Azt remélik, hogy a dal szerzője előkerül még a Balaton Fagyija választás előtt (május 9.).

Tényleg rejtély, vagy csak egyszerűen egy hatásos figyelemfelhívással állunk szemben?